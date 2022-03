Ortodoncia invisible Conoce las mejores opciones en ortodoncia invisible de la mano de un experto Ana Ruiz de Infante

viernes, 11 de marzo de 2022, 09:06 h (CET) Quién nos iba a decir hace unos años que llegaría la ortodoncia invisible, poder corregir nuestra dentadura sin tener que lucir los antiestéticos brackets …

Desde que en 1997 se fundó en Estados Unidos la empresa distribuidora de Invisalign, ha marcado un antes y un después en la ortodoncia, y se ha convertido sin duda enla marca pionera en alineadores transparentes.

A raiz de su lanzamiento han sido muchas las firmas que han querido seguir sus pasos, todas prometen sus mismos resultados, pero cuidado, ¡no todas son iguales!

Consultado uno de los profesionales especialistas en ortodoncia y por ende en Invisaling, el Dr. Carlos Martínez Lorenzo, odontólogo con máster en la universidad del sur de Missisipi, nos explica que Invisalign a diferencia del resto, utiliza un potentísimo software de ordenador, Clincheck, que permite a las clínicas poder llevar a cabo la planificación de un tratamiento especializado y personalizado. Además de que su sistema de attaches es muy avanzado, trabajan con el innovador plástico “SmartTrack”, que se diferencia del resto por la calidad de sus materiales, clave del éxito sin duda de cualquier tratamiento de ortodoncia, en el que este fabricante ha invertido más ocho años en investigación y desarrollo, algo de lo que la competencia no puede presumir.

Otra de las diferencias clave es la supervisión del tratamiento, mientras que en el método Invisalign el paciente debe visitar regularmente al dentista, en los otros tratamientos la supervisión se hace de manera remota, digamos que no hay un seguimiento tan personal y profesional…

Por otro lado, Invisalign es también más versátil, ya que permite abordar la mayoría de problemas de alineamiento dental, así como los problemas de mordida, algo que el resto de técnicas no consiguen. Desde la clínica Moraleja Smile, situada en el barrio residencial de El Encinar de los Reyes de Madrid, el Dr. Carlos Martínez Lorenzo apuesta por el método Invisalign sin dudarlo. El centro cuenta con un equipo joven apasionado, en el que además de tratamientos odontológicos, cuidan nuestra boca: implantes, periodoncia, estética dental, cirugía dental, odontopediatría…, son otros de sus tratamientos.



La clínica nació con el compromiso de mejorar la salud bucodental de los pacientes de la zona norte de Madrid, siempre utilizando materiales de primera calidad y con unas instalaciones de vanguardia.

