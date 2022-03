Las directivas más relevantes en España por su apuesta “por un mañana sostenible” El estudio constata que la mujer ejerce un liderazgo que conecta con la necesidad de generar un impacto positivo en el planeta y la sociedad Redacción

lunes, 7 de marzo de 2022, 10:52 h (CET) El grupo de análisis del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha identificado “la gran presencia y fuerza” que las mujeres directivas están desempeñando en materia de sostenibilidad. El medio ambiente y el compromiso social son claves, ya que los ciudadanos cada vez más manifiestan su compromiso y su preocupación por el planeta y piden a las empresas que sean responsables y actúen desplegando su actividad salvaguardando el impacto que tienen en el entorno.

Los analistas del Instituto Coordenadas indican que, desde posiciones directivas, las mujeres están intensamente comprometidas con las políticas sociales y medioambientales que, siguiendo el lema de este año propuesto por Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de la Mujer, “apuestan por un mañana sostenible”.



El estudio constata que la mujer ejerce un liderazgo desde el compromiso y la empatía, con una actitud democrática y participativa que conecta con esa necesidad de generar un impacto positivo en el planeta y la sociedad.

Por eso, el Instituto Coordenadas considera significativo proporcionar visibilidad a estas directivas relevantes y ha elaborado un ‘Top 10’ de las directivas más relevantes en España por su apuesta “por un mañana sostenible”.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, indicó que “las mujeres en altos puestos directivos están consiguiendo integrar la necesaria evolución hacia modelos de gestión responsable. Estos garantizan una compensación de la huella que la actividad industrial pueda tener en el medio ambiente y el desarrollo de políticas conscientes y de impacto positivo en las personas de la organización y ‘stakeholders’. Este grupo que seleccionamos representa ese ejercicio responsable para asegurar un futuro para todos desde diversos ámbitos”.

TOP 10



Natalia Berenguer, general secretary de Danone Iberia, es licenciada en Derecho y se incorporó en Danone hace ya más de una década como directora Jurídica y Secretaria del Consejo. Cinco años después pasó a ocupar la secretaria general para el sur de Europa, agrupando las áreas de Comunicación y Relaciones Externas, RSC, Legal y Regulatorio, desde dónde ha liderado la transformación de la compañía hacia un sistema alimentario más saludable y sostenible como B Corp de referencia y primera en el sector de gran consumo.

Una transformación que se materializa en acciones concretas, como la sustitución de la fecha de caducidad por la de consumo preferente en sus productos para luchar el desperdicio alimentario, responsable del 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero; la suscripción de un acuerdo para la creación de la mayor planta solar de Europa, que suministra energía a todas sus instalaciones; o su firme apuesta por un modelo de producción y consumo circular, como refleja el hito alcanzado recientemente con Lanjarón, cuyo porfolio es ya 100% rPET.

María Emilia Adán, decana-presidenta de Registradores de España, fue reelegida en el cargo en 2021 tras 4 años al frente de la institución, la máxima dirigente del Colegio de Registradores de nuestro país apuesta firmemente por una sociedad más justa y sostenible.

En el campo de la transición ecológica hay un importante papel de los registros para la protección de suelos o espacios costeros. Bajo su mandato se han fortalecido herramientas como el Geoportal, cuya gran utilidad ha quedado demostrada en tragedias como la vivida por la erupción del volcán de La Palma. Cuentan con un programa de compensación de la huella de carbono y políticas de eficiencia energética en sus sedes.

Amalia Santallusia, directora global de Recursos Humanos y ESG de Fluidra. Desde su incorporación en Fluidra en noviembre de 2019, Amalia Santallusia ha promovido la creación e implementación de la estrategia global de la compañía, líder global en el sector de equipamientos de piscina y wellness, en ESG (Environment, Social and Governance). Su hoja de ruta, denominada Responsibility Blueprint, Fluidra ha puesto el foco en lograr ser una compañía neutra en carbono de alcance 1 -emisiones directas- y 2 -indirectas- en 2027 y de alcance 3 -de terceros como proveedores- en 2050.

La compañía, presente en más de 45 países, ha trasladado ya esta hoja de ruta a todas sus delegaciones para que empiecen a trabajar en ella este mismo año. Productos sostenibles, economía circular, consumo de energía renovable, soluciones conectadas o la eficiencia energética en sus fábricas, son algunos de los puntales de este plan.

Therese Jamaa, vicepresidenta de Huawei España, acaba de incorporarse a Huawei como vicepresidenta para España, un cargo de nueva creación. Uno de los retos de Jamaa es contribuir a potenciar los ODS y especialmente a cerrar la brecha digital y traer una sociedad más desarrollada, igualitaria, y sostenible. Huawei ya ha desplegado numerosas iniciativas en este campo como ‘Skills on Wheels’ y ‘Connecting Schools’ beneficiando a más de 60.000 personas haciendo más accesible la tecnología en los colegios.

También su apuesta por las energías renovables, un ámbito en el que Huawei ha desplegado sus soluciones de energía digital en más de 170 países y regiones, dando servicio a un tercio de la población mundial.

Teresa Parejo, directora de Sostenibilidad de Iberia, es investigadora experta en sostenibilidad, dejó el mundo académico para marcar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la aerolínea, en el ámbito ambiental y social de la compañía -a la que se incorporó en octubre de 2019-.

Doctora en Derecho y Empresariales por la Universidad Carlos III, tras un período corto en la asesoría jurídica de Red Eléctrica, volvió a la universidad donde emprendió una intensa carrera internacional gracias a la que ha colaborado con expertos mundiales en desarrollo sostenible. Ha sido asesora senior de la UN Sustainable Development Solutions Network, miembro afiliado del Sabin Center for Climate Change Law, de la Universidad de Columbia, y directora de la Secretaría del International Council of Environmental Law (ICEL), Nueva York.

Continúa participando en el Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, volcado al estudio de las cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo en el marco de la utilización de los recursos naturales y del medio ambiente.

Choni Fernández Veciana, directora de Sostenibilidad y Servicios Centrales en PortAventuraWorld, se incorporó a PortAventura World en 2007 para crear y desarrollar el área de Compras y en especial toda la parte de RSC y sostenibilidad. En 2010, entró a formar parte del comité de dirección como directora de Sostenibilidad y Servicios Centrales.

Entre otras iniciativas relevantes, destaca el impulso de Dreams Village, un complejo de viviendas respaldado por la Fundación PortAventura que, en colaboración con hospitales de todo el país, hace posible que menores en situación de vulnerabilidad por una enfermedad grave y sus familias disfruten de una estancia terapéutica en PortAventura World.

Otras proyectos que reflejan el compromiso de la directiva pasan por la transformación del resort temático en el primero de carbono neutro, así como por la apuesta por las energías renovables en su estrategia de Transición Energética, con un papel activo en el logro de los ODS.

Marta Moreno, directora de Corporate Affairs y Market Acces de AstraZeneca. Con una experiencia de más de 20 años dentro de la industria farmacéutica, Marta Moreno entró en AstraZeneca en febrero de 2021 como responsable del departamento de Corporate Affairs y Market Access, liderando la estrategia corporativa y el área de Comunicación y Responsabilidad Social.

Sus grandes pilares: proteger el medioambiente incrementando la inversión en capital natural y reduciendo la huella en todos los procesos a través de iniciativas como Ambition Zero Carbon, para alcanzar una huella de carbono negativa en 2030; fomentar la ética y la transparencia a través de su cadena de valor y una cultura empresarial saludable.

Uno de los últimos proyectos lanzados en este campo es el Programa de Hábitos de Vida Saludable, junto con la Fundación Balia, para fomentar la educación sociosanitaria en los jóvenes y contribuir a prevenir las enfermedades no transmisibles más comunes como el cáncer, la diabetes, las cardiopatías, las enfermedades respiratorias y las enfermedades mentales.

Montse Planas, managing director Fresenius Kabi España, lleva más de diez años al frente de la compañía global de salud Fresenius Kabi en España, especializada en nutrición clínica, terapias de infusión, intravenosos y biosimilares.

Firme defensora de la sostenibilidad como camino de futuro, el grupo al que pertenece ha anunciado su intención de ser neutral climáticamente en sus operaciones en 2040, en línea con el acuerdo de París. La compañía ha identificado el consumo de electricidad como una de las palancas y aumentará gradualmente la compra de electricidad renovable. Igualmente, continuará con la implementación y refuerzo de medidas de eficiencia energética, entre otras iniciativas.

Silvia Domènech, directora general adjunta de La Fageda. Tras 7 años en otros cargos dentro de La Fageda, en 2019 fue nombrada directora general adjunta en un contexto de visión de futuro, perfilándose como la mano derecha y sucesora del fundador del proyecto, Cristóbal Colón. En estos tres años ha destacado por su constante labor en resaltar el compromiso medioambiental y desarrollar políticas de sostenibilidad en todas sus vertientes.

La Fageda ya ha alcanzado el 88% de los ODS de la Agenda 2030 y, en este 2022, ha iniciado un proyecto para calcular y reducir su huella de carbono durante los próximos años. En materia social y económica, La Fageda promueve el empleo, la formación y el acompañamiento a personas de colectivos vulnerables para mejorar su calidad de vida; y aportan productos alimenticios a entidades que luchan contra el hambre y la pobreza.

Noemí García, directora de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Gallo, comenzó su trayectoria laboral en Grupo Gallo, al que regresó hace 4 tras una década vinculada a Unilever, donde desarrolló su etapa final en el hub internacional europeo en Rotterdam, y en el Grupo Agrolimen.

