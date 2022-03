Yo liberaré a Europa Oleoducto realizado por un consorcio de petroleras, BP (inglesa), Eni (italiana), Statoil (noruega) y la estadounidense Unocal, transportará un millón de barriles diarios José Enrique Centén

lunes, 7 de marzo de 2022, 08:33 h (CET) No justifico, solo intento comprender por qué el conflicto de Ucrania. USA desde 1994 intenta rebajar el poder de Rusia e impedir la salida de su crudo por Irán, para ello están realizando un oleoducto de 1.700 kilómetros, uno de los más largos del mundo, que comienza al sur de Bakú (Azerbaiyán), y a través de Georgia entra en Turquía hasta la costa mediterránea.

Oleoducto realizado por un consorcio de petroleras, BP (inglesa), Eni (italiana), Statoil (noruega) y la estadounidense Unocal, transportará un millón de barriles diarios de unos yacimientos con unas reservas de 40.000 millones de barriles. A los que hay añadir los yacimientos de Oriente Medio, por la ruta del Mar Negro y Canal de Suez, los africanos de Egipto, Argelia, Nigeria, los de América del sur (a excepción de Venezuela, que USA desde 1975 intenta hincar el diente). Sin contar las reservas de USA, solo para consumo propio, por ello exportan los de otros países creando grandes fortunas locales, sin preocuparles sus poblaciones.

Yacimientos controlados por grandes Consorcios bajo el mando de USA, abastecen a todo el Planeta, sobre todo al hemisferio Norte, llamados los países ricos, pero pobres en recursos que, con la situación bélica en Ucrania y el abandono de Alemania del gaseoducto Nord Stream 2, desde Rusia por Polonia y Alemania, abastece alrededor del 15% del gas con destino Europa.

USA se autodefine «defensora de la democracia y contra la tiranía utilizando la OTAN», pero ejerce la peor de ellas por la práctica capitalista de la «Ley de la oferta y la demanda», aumentando del valor del crudo y gas al ser el único proveedor de esos suministros, y al no tener competencia se enriquece al aumentar los precios del crudo y gas, pero empobreciendo a Europa. Sin olvidarnos de su boicot a la lucha contra el Cambio Climático, por la contaminación de CO2 derivada de los combustibles fósiles.

