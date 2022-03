El verdadero rostro del comunismo La guerra de Ucrania es una criminal invasión sin justificación alguna Gabriel Muñoz Cascos

viernes, 4 de marzo de 2022, 10:18 h (CET) Por si a alguien le quedaban dudas de lo que es esta ideología criminal, solo tiene que poner la televisión (a la decente me refiero) o leer un periódico (también hay que saber elegir) para darnos cuenta de que para Rusia (con su ataque contra una nación libre como Ucrania y en pleno siglo XXI) sigue vigente la Revolución de 1917.

Desde 1922 (justamente hace un siglo) en el que nace la URSS y luego, en 1949, la República Popular China, de la mano de Lenin, Stalin, Mao y un numeroso manojo de criminales, el marxismo-leninismo dejó ver su criminal rostro para tratar de conquistar el mundo e implantar sus más terribles proclamas como la lucha de clases, la destrucción de la democracia, las persecuciones religiosas y políticasy un sinfín de disposiciones contra la libertad individual.

De todos es sabido que, en un momento determinado, hace ya muchos años, ya se habían contabilizado cien millones de muertos producidos por esa criminal ideología y desde entonces no ha parado de subir esa cifra. Ideología que estuvo a punto de triunfar en España en 1936 y que está implantada en países (que representanalrededor del 20% de la población mundial)como Rusia, China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Laos y alguno más, con el resultado que todos conocemos.

Sin ir más lejos, y para que no nos falte nada a los españoles, tenemos ejemplos dentro de nuestro gobierno social comunista, con tanta fuerza, que hasta algunas ministras se permiten humillar a Sánchezpermaneciendo sentados y sin aplaudir, que era lo que “tocaba”, demostrando así que el embustero depende de los comunistas, como la Fiscalía depende del embustero.

Pues esta guerra de Ucrania, que nos es tal sino una criminal invasión sin justificación alguna, y que nos duele en el alma, la tenemos delante de nuestras narices, causando miles de muertos de niños y adultos, civiles y militares. Y produciendo expatriados y daños materiales infinitos en edificios públicos y privados, en carreteras, puentes, cultivos, infraestructuras portuarias etc. valorados en miles de millones de euros. ¡Esto es el comunismo!

