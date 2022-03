'En esta vida y en la otra': la novela juvenil con mensaje social escrita por un policía nacional

El policía nacional y escritor madrileño Tarik K. Montoro, hijo de padre inmigrante y madre española, es el autor de una novela con mensaje reflexivo y social, con un punto misterioso y basado en la experiencia y la pasión A los jóvenes y niños no les gusta que les impongan nada, pero eso no significa que no les guste leer. El mundo del ocio y el entretenimiento juvenil están viviendo uno de sus mejores momentos y, desde hace un tiempo, se está hablando de la importancia y el auge de ventas que está experimentado la literatura dirigida al público adolescente.

La mejor forma de llegar a los más jóvenes es ofrecerles algo escrito desde la pasión y la experiencia y la literatura fantástica es, posiblemente, la unión perfecta entre la parte más natural y la magia. Este ha sido el punto de partida que ha tomado el policía nacional y escritor madrileño Tarik K. Montoro en En esta vida y en la otra, una novela que contiene un importante mensaje reflexivo y social, que también está dirigido a un público adulto.

A lo largo de sus páginas, el autor introduce al lector en la apasionante búsqueda personal de David Fonseca, un misterioso joven con especiales conocimientos y recuerdos de otra vida que le empujarán a la extraordinaria aventura de esclarecer su propio enigma.

“Si alguna vez te lo has preguntado, esta es tu novela”.

Una inquietante historia de acción, humanidad y superación donde el protagonista persigue la borrosa memoria de Angie, su amor perdido. En su camino, se irán revelando las fuerzas de un orden que guía en silencio y cómo los secretos del bien y del mal convergen en la conspiración más peligrosa del mundo. Lo que descubrirá en solitario dejará perplejos a los lectores. Aunque no estará del todo solo, unos seres le ayudarán en los momentos más delicados. '¿Estáis preparados para conocer lo invisible?'

Sobre el autor

Tarik K. Montoro nació en Madrid en 1980. Hijo de padre inmigrante y madre española, creció en uno de los barrios más humildes de Madrid. Tras acabar el bachiller decidió compaginar distintos trabajos y voluntariados mientras estudiaba sus oposiciones. Hoy en día es policía nacional, labor que lleva desempeñando con entusiasmo desde hace más de una década.

Su pasión por la literatura lo acompaña desde su infancia. De niño participó en diversos concursos de redacción y relatos. El primero lo ganó a los 8 años y en 2021 se alzó como vencedor del I Concurso Nacional '¡Alto, Policía! Esto es un relato'.