Los ganadores de las segundas Ayudas a la Investigación Cinematográfica 'Luis García Berlanga' presentan sus proyectos Felipe Cabrerizo, Santiago Aguilar, Manuela R. Partearroyo, Sara Álvarez Sarrat y Mª Susana García Rams agradecen a la Academia de Cine su apuesta por la investigación Redacción

jueves, 3 de marzo de 2022, 11:09 h (CET) Las películas hispanas de Paramount rodadas en Francia durante la transición al sonoro, el cine español que ha captado los impulsos de modernidad a lo largo de nuestra historia y el cine de animación español desde el punto de vista de la igualdad de género son los temas de los proyectos escogidos para la segunda edición de las Ayudas a la Investigación Cinematográfica 'Luis García Berlanga', que se presentaron este miércoles en la Academia de Cine, con la presencia de los investigadores Felipe Cabrerizo y Santiago Aguilar, Manuela R. Partearroyo y Sara Álvarez Sarrat y Mª Susana García Rams.

El presidente de la Academia, Mariano Barroso, abrió este acto calificando este programa de apoyo a estudios relacionados con el conocimiento de la cinematografía española e iberoamericana como "uno de nuestros proyectos más queridos".



"Hace unos años nos dimos cuenta de la situación en la que se encontraba la investigación cinematográfica y que había un vacío terrible", recordó Barroso sobre la escasez de fondos públicos o privados que se dedican en nuestro país a esta materia y reiteró el compromiso de la institución con el análisis y la visibilidad de nuestro cine, que se materializará en la continuidad del programa. En esta segunda edición, se escogieron tres proyectos, cada uno de los cuales se beneficiará de la aportación de 12.000 euros.



Maite Ruiz de Austri, coordinadora del comité de selección, celebró "la gran calidad de los proyectos recibidos", que constatan "el nivel de interés que suscita la investigación cinematográfica". Por su parte, Concepción Cascajosa Virino, miembro del comité y beneficiaria de este programa en la anterior edición, destacó la importancia de ahondar en nuestro cine. "Si no conocemos el pasado tenemos más complicación para dirigirnos con paso firme al futuro", aseguró.

En '¡Al Hollywood parisino! La producción hispana de Paramount en Europa durante la transición al sonoro', Felipe Cabrerizo y Santiago Aguilar arrojarán luz sobre un período de cambio sobre el que no hay historiografía. "Para rodar versiones multilingües de los grandes éxitos del estudio Paramount trae a París la tecnología más puntera y por ahí pasan todas las compañías de teatro españolas, que luego van a conformar el gran elenco del cine español de la II República. No solo se genera aquí el star system, también se adquiere el conocimiento de cómo se rueda en sonoro y el doblaje se va perfeccionando allí", expuso el tándem de investigadores, que estudiará las 24 películas en español que se rodaron en ese estudio a las afueras de París, de las cuáles solo se conservan dos.

Manuela Partearroyo reivindica los oficios del cine que habitualmente reciben menos atención en 'Desvestir el cine español. Radiografía de la modernidad a través de la pantalla: estéticas, delirios y otras máscaras'. "Nace como un inequívoco homenaje al oficio del figurinista. Los buenos actores y directores entienden el vestuario como algo fundamental", aseguró la investigadora, que abordará aquellas producciones que han sabido captar los impulsos de modernidad que han ido apareciendo a lo largo de nuestra historia. En sus palabras, "los ecos de transformación a través de los modernos, que antes de convertirse en moda son irreverentes y son locos".

Sara Álvarez Sarrat y Mª Susana García Rams, en representación del grupo que conforman junto a Nerea Cuenca Orellana, Maitane Junguitu Dronda y Begoña Vicario Calvo han desgranado los objetivos de 'Informe MIA 2022', centrado en poner cifras a la desigualdad de género en el sector de la animación. "Queremos analizar desde una perspectiva de género y cuantitativa la animación española, que es un sector todavía muy masculinizado. Es importante conocer el contexto real para poder cambiarlo", defendieron las investigadoras, que generarán "una metodología exportable para ayudar a otras investigadoras de otros lugares que quieran hacer estudios específicos de género".

Apoyo a la investigación

En sus intervenciones, todos los investigadores agradecieron a la Academia de Cine esta iniciativa, a la que se presentaron un total de 38 propuestas.



