Consultoría de marketing digital de la mano de la experta Emma Llensa Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de marzo de 2022, 09:27 h (CET)

Los consultores de marketing son profesionales que ayudan a las empresas y personas a planificar, ejecutar y gestionar sus estrategias publicitarias. Estos servicios son fundamentales para acelerar el crecimiento de cualquier negocio, ya que se tienen en cuenta factores clave como el aumento de clientes potenciales, los embudos de ventas, la comunicación efectiva, etc. Emma Llensa es una emprendedora que ofrece servicios profesionales de consultoría de marketing digital para ayudar a los negocios y marcas personales a mejorar su presencia en internet.

La labor desarrollada por Emma Llensa En prestigiosos periódicos como El País, El Mundo, Emprendedores y Le Monde se pueden encontrar noticias destacadas de los servicios de consultoría de Emma Llensa. Esta emprendedora se dedica de forma profesional al mundo del marketing digital con el objetivo de ayudar a las empresas a aumentar las ventas de su negocio. De igual manera, centra sus esfuerzos en mejorar el tráfico web de las pequeñas marcas y autónomos que la contratan a través del desarrollo de estrategias de marketing online efectivas.

Su trabajo como consultora es muy completo, ya que abarca desde el diseño de cada una de estas estrategias hasta la ejecución de las mismas. A su vez, mantiene un trato cercano con sus clientes y ofrece un servicio personalizado que incluye la mejoría y mantenimiento constante del negocio para asegurarse de que estos consiguen los resultados que realmente esperan. Actualmente, Emma Llensa posee el conocimiento y la experiencia necesaria para servir a empresas de cualquier área de negocio (inmobiliarias, e-commerces, influencers, centros de e-learning, etc.).

La importancia de contratar los servicios de Emma Llensa Un negocio o particular necesita diseñar estrategias publicitarias profesionales para diferenciarse de la competencia y conseguir los resultados más óptimos y rentables. Para ello, Emma Llensa ofrece sus conocimientos y años de experiencia en el sector digital, que le han permitido ayudar a muchas marcas a aumentar sus ventas y tráfico de usuarios.

Sus servicios de consultoría actuales están compuestos por estrategias de marketing online omnicanal, ejecución de las mismas y análisis y optimización de plataformas digitales, incluyendo tiendas virtuales o e-commerces. Emma Llensa también ayuda a los infoproductores y vendedores a maximizar sus ganancias a través de la ejecución de anuncios publicitarios eficaces, la mejoría en sus embudos de ventas, la gestión y el comercio en redes sociales, etc. Gracias a todas estas acciones, la emprendedora y consultora de marketing digital ha conseguido consolidarse a día de hoy como una figura muy reconocida en el sector en toda España, ayudando a todas las marcas y autónomos que lo necesiten para que puedan crecer de forma exponencial en internet.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.