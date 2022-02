Antología poética, concreción y otredad No seríamos lo que somos de no ser por la confluencia de esfuerzos Abel Pérez Rojas

lunes, 28 de febrero de 2022, 09:53 h (CET) Concretamos mucho de lo que nos planteamos gracias al esfuerzo propio, pero también a la concurrencia de los demás. De no ser por la confluencia de esfuerzos, nosotros no seríamos lo que somos ni nuestra labor tendría el alcance que puede llegar a tener, porque, en realidad, somos un sistema intrincado de relaciones en diferentes dimensiones y sentidos.

Vale, en ese sentido, tener siempre presente, que, un sistema es más que la suma de sus partes. Concretamos por la confluencia de las partes y porque cada parte, es decir, cada sujeto, cada talento, etc., se potencia a partir del “nosotros” y de la otredad. Por eso es clave el trabajo colaborativo y solidario, a eso también se debe que quienes tienen las riendas del planeta busquen siempre tenernos divididos, aislados, separados.

Recapitulo en estas ideas ahora que tengo en mis manos la Segunda Antología Internacional de Poesía Sabersinfin. Para la concreción del libro final fue necesario sortear muchas dificultades. Pero, al fin, se logró hacerla posible. Insisto, gracias a la confluencia de esfuerzos.

Como una forma de compartir un poco de lo mucho de esta antología, reproduzco aquí las líneas que a manera de presentación redactamos el semiólogo venezolano, Luis Manuel Pimentel, y quien esto escribe:

Una antología es un esfuerzo de muchos, sobre todo cuando se trata de un proyecto como el que llevamos en Sabersinfin.com, donde se reúnen distintas personalidades del mundo y en este caso, enfocados a la poesía. Gracias a cada uno de las y los poetas, se crea este libro que lleva en su producción un valor de autogestión y en su filosofía educación permanente, que permite ampliar nuestros horizontes de expectativas ante las metáforas que se crean en la actualidad, aunado a la participación de un artista plástico, quien abre campo a la fusión poesía y pintura en nuestras antologías. El número dos es símbolo de la otredad. Es el reflejo del uno. El otro es en la medida que somos en el “nosotros”. En proporción en la que vemos al otro, nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué sería de nosotros sin el otro? Nos potenciamos cuando descubrimos las profundidades íntimas de nuestro ser y de la vida en sociedad. Es inevitable pensar en todo esto y mucho más cuando se tiene en las manos el segundo número de la serie: Antología Internacional de Poesía Sabersinfin. La Segunda Antología Internacional de Poesía Sabersinfin es la concreción de un esfuerzo conjunto que evidencia la otredad y cómo es que la inteligencia colectiva se abre paso. Hay una Segunda Antología gracias a que hubo un primer impulso generador, y ahora, pueden verse en el horizonte posteriores entregas. Esa es la fuerza del libro que tienes entre tus manos.

Hasta aquí las líneas tomadas de la Antología Poética. Concretamos mucho de lo que nos planteamos gracias a los demás, sin el otro, los otros, las cosas no serían igual.

Para concluir, ahora que empieza a circular la Segunda Antología Internacional de Poesía Sabersinfin, quiero agradecer a cada uno de los participantes, porque sin su participación, la concreción no sería igual.





