Rusia, Ucrania y Europa Está claro que no se aprende de los errores del pasado Carmen Muñoz

lunes, 28 de febrero de 2022, 09:13 h (CET) Lo que tanto se temía y casi se aseguraba que no iba a ocurrir, ha ocurrido. Putin venía amenazando con sus argucias y artimañas que era pura ficción y que era solamente movimientos de prácticas para tener al ejército preparado por si hiciera falta en algún momento.

Ya sabemos lo que da de sí la mente humana. A las personas que se les va adoctrinando desde pequeños llegan a la edad adulta con la convicción de que es lo que tiene que hacer. El abuelo fue cocinero de Stalin y defensor acérrimo de sus ideas políticas. Putin fue aleccionado desde pequeño en esas ideas de poder, de codicia y de dominio absoluto. No hace falta convencer ya al adulto pues lo tiene bien integrado. Sin empatía alguna con nada ni con nadie actúa conforme a sus ideas. El adoctrinamiento lo mismo puede ser encauzado para lo bueno como para lo malo, considerando malo y bueno el mayor beneficio o perjuicio para la sociedad, es evidente que el que actúa de determinada manera piensa que es lo mejor, según él.

Es tan importante una educación basada en valores éticos, morales y dignos que cada paso que damos vemos las consecuencias nefastas que tiene la ausencia de los mismos. Sobredimensionar las ideologías hasta lo patológico conlleva a la destrucción total de la sociedad, a volver a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado, desconocer la historia mundial como la del propio país, supone lo que desgraciadamente estamos viendo con la ocupación de Ucrania. Hitler aprovechó la debilidad alemana para llegar al poder y tampoco pensaban entonces que quisiera exterminar a los judíos, pese haber creado un partido caracterizado por un nacionalismo extremo y el antisemitismo, suponiendo el mayor y desgarrador holocausto conocido.

El enfrentarse a una guerra tan desigual debería ser entendida por los países que quieren ayudar, e intentar igualar en lo posible las fuerzas. El castigo económico de que se habla está claro que a Putin le importa poco. Esta maniobra política la viene gestando desde hace años y lo tiene bien calculado todo. La EEUU está pasando por unos momentos de debilidad política. Son muchos los gobernantes demagogos y superficiales que tenemos en el poder. Europa pretende parar una hemorragia poniendo una tirita y debería reaccionar a tiempo antes de tener que lamentar las posibles consecuencias, dentro de no mucho tiempo. España no es ninguna excepción, tenemos en el gobierno partidos afines a Putin, el comunismo marxista-leninista es una lacra social que destroza la sociedad en la que se instaura, véase Venezuela, Cuba, Laos, Corea del Norte, Vietnam, no hay más que ver la situación actual de esos países.

Todas las sociedades somos iguales, queremos libertad y vivir lo mejor posible, tanto económica como socialmente. El disponer de la vida de todos los ciudadanos de un país es muy cómodo desde los sillones de los despachos del poder y con unas cuentas millonarias en paraísos fiscales mientras la población se desangra o muere de hambre. Es lamentable como todavía hay mucha gente que los apoya pensando inocente e ignorantemente que van a poder conseguir sus sueños, constatando a posteriori la pobreza tanto económica como espiritual.

Está muy bien proteger el medio ambiente, el hábitat de la flora y fauna, pero difícilmente se podrá llevar a cabo si antes no se protege a las personas que viven en ellas. Los cuerpos de seguridad de un país son primordiales para la defensa de sus habitantes. Tener un ejército poderoso y firme es fundamental y se debe dedicar más recursos y dinero en conseguirlo, cada país por separado y a la hora de unificarlo en la Unión Europea, poder hacerlo.

Tal como veo la situación, la gente creyente oremos para que esta guerra cainita de ocupación cese lo antes posible con el menor derramamiento de sangre. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas De la palabra al hecho… Una Europa acomplejada e inoperante “Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones”, William Shakespeare Sánchez y Unidas Podemos ante el genocida ruso A Sánchez le atenaza su propia incompetencia personal, además de la corrupción mafiosa en que lleva años incurriendo su partido Rusia, Ucrania y Europa Está claro que no se aprende de los errores del pasado Trasplantes En medio de una semana complicada y bajo la terrible realidad del inicio de una guerra en Ucrania, recibimos con alegría una excelente información sobre los trasplantes de órganos en España 28F, la fiesta de Andalucía Andalucía sabe también sufrir y rezar en su día de fiesta, por el dolor y las víctimas de una guerra injusta y cruel en suelo europeo