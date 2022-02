En vanguardia, La Vanguardia Mitad catalán, mitad no, JJ Raja, sabe para quién vendimia José Luis Heras Celemín

viernes, 25 de febrero de 2022, 10:04 h (CET) Como por costumbre o por algo parecido el 23F es un día raro, había que estar atentos. Un 23F el PSOE intervino Rumasa y otro Tejero entró en el Congreso. Ayer fue 23F. Por la tarde, el PP, descosido, llamó a capítulo. Para que los notables echaran a Casado. Colocación pactada y financiada más allá de la frontera. De madrugada, periodistas a la intemperie de televisiones privadas contaban el acuerdo. Las públicas, carísimas, ni fueron. Después, Putin, Ucrania, UE, USA, OTAN: La guerra. Programada con tiempo, el 24 de febrero, tras el 23F, Nueva Economía Fórum daba voz en Madrid a Jordi Juan Raja, director de La Vanguardia. Ambiente. Mascarillas, que vienen ministros, dos, porque de los tres previstos se borró el de Asuntos Exteriores. Disposición dispuesta. De todos. Un primor. Al gobierno PSOE-UP, UP le madrugó protagonismo con su vice. Yolanda, de blanco, ante Iceta y Franco. ERC con Rufián en primera fila. Duran y Lleida no. Alonso, exministro de Sanidad con Rajoy, olía a ministro futuro de cupo vasco. Pedro J acompañado. Y el Conde de Godo, que es un señor bajito, de la quinta generación de los Godo dueños del periódico. Políticos en olor de obediencia a un periódico ¿? El presentador fue Fernando Ónega. Diez minutos de introito, se apostó en una mesa de prensa. Fueron más, catorce, pero Ónega es sencillo, ordena lo que dice y resulta simpático. Jordi Juan, dijo, es medio catalán de nombre Jordi y medio castellano Juan, que es apellido. Para acercar al presentado, usó dos fuentes: una antigua, de casa y conocida, Enric Juliana; la otra, no, nueva y a ver cómo resulta, Iván Redondo. Lección con un decálogo para hacer de director de La Vanguardia (trabajo, amabilidad, buenas fuentes, política clara, corsé, oficio, dirección, respeto a ideologías, diario institucional, sufrimiento). Tras Ónega, el conductor N.E.F. estructuró el acto en temas. Preguntas y respuestas: Situación compleja en el mundo digital. Toca energía verde. Somos un grupo sólido, consolidado, saneado, tranquilo y optimista. Periódico generalista. Institucional, no gubernamental ni lo contrario. No queremos cambiar gobiernos, como otros, sólo contar lo que pasa. El editor, dueño, elige el director para cada momento ¿Feijóo y Ayuso? Sorpresa total. Feijóo tiene condiciones; puede ser una solución para el consenso; puede tener una visión de Cataluña mejor que Casado ¿Mejora la situación en Cataluña? Lentamente, la Mesa de Diálogo puede ser un camino. Error del Gobierno catalán si no va con los demás gobiernos autonómicos. ERC ganó las elecciones, pero están acomplejados. El sentimiento independentista no ha muerto y el problema catalán puede renacer. En la guerra en Ucrania, intoxicación y un pronóstico difícil. La bolsa baja. Salimos de la Covid-19 y entramos en otra dinámica. Preocupación por Google. Sinergia en las secciones del Grupo.

Respetamos la legalidad vigente en el Estado. Defendemos la monarquía. El rey lo ha tenido difícil. El emérito está en una situación extraña, lo lógico es que pudiera volver. Sobre el discurso de Felipe VI, personalmente creo que fue un error. Las vistas reales a Cataluña hoy producen menos controversia. Un periodismo explicativo. Los periodistas, algunos, nos creemos más importantes de lo que somos.

Nosotros sólo vamos, vemos y contamos. En el periodismo político, algunos creen que tienen más poder del que tienen. Un medio de comunicación tiene derecho a pedir en su editorial la dimisión de un dirigente político. Alguna prensa de Madrid ha hecho lo que ha hecho. Todos somos inteligentes para saber por qué se ha apostado por algún candidato; en algún caso hay voluntad y unos intereses para que la cosa fuera como fue. Periodismo antiguo y una lanza por el nuevo periodismo, el pasado no es mejor que el actual. El de hoy es más difícil. Sometidos a la dictadura de las redes sociales, cualquier fallo se ve. Tenemos ganas de seguir implantándonos en España. Estar en toda España, y fuertes en Madrid. Fichamos a Iván Redondo y tenemos más fichajes en cartera.

La Vanguardia ofrece una mirada diferente a la de los periódicos que se hacen aquí. No vengo a decir que en Barcelona hacemos mejor periodismo del que se hace en Madrid. Para mí, sí. Hago el mejor diario y tengo la mejor redacción. No vengo a decir que somos indispensables. Vengo a reivindicar, el periodismo que se hace aquí está marcado por las diferencias, por la lucha que hay. En últimas elecciones de Madrid, de los cinco periódicos importantes, solo La Vanguardia entrevistó a todos los candidatos. Ofrecemos una imagen desapasionada, diferente a la que se hace en Madrid. Tenemos vocación universal. Sobre todo, sobre todo, ser muy fiel al periodismo. Mitad catalán, mitad no, JJ Raja, sabe para quién vendimia, lo demostró hoy. Y cómo hacerlo: En vanguardia, La Vanguardia.

