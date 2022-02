​El PP, ¿sobra? Luis Ángel Montes de Neira M. Lectores

viernes, 25 de febrero de 2022, 08:34 h (CET) «`Ciudadanos´ acabará como UCD, PC, CDS, UPyD, etc.» Lo pronostiqué, publiqué y acerté antes que nadie, el 16 de mayo de 2019, en periódicos de toda España, adonde envío mis artículos de prensa. Ahora lo pronostico para el PP.



Fui invitado a un debate de la Universidad de Cantabria en 2006 sobre “inmigración”, y fue televisado por una cadena de TV local. Conservo el vídeo. Tenía enfrente a dos miembros del PP, a una `miembra´ de CC OO, y a un profesor de la misma universidad, e incluso a la moderadora. Y sólo uno, un jurista-procurador, a mi favor, o sea, en contra del derribo de las fronteras de España. Tuve que replicar a la siguiente frase de los dos del PP: «Hacen falta muchos, muchísimos más inmigrantes, moros y sudamericanos, que son “la riqueza de España”.»

Comprueben, si no lo hicieron ya, que los del PP son disidentes de los más democráticos principios. Ya no se diferencian EN NADA del PSOE. El original del PP es VOX, que pasaba por “extremista”. Pero ha creado un sindicato, al que nunca subvencionará con nuestro dinero. ¿Los problemas se arreglan de verdad, o “moderadamente”, o sea, haciéndonos del pusilánime `centro´? ¿Una herida se cura `moderadamente´, o de verdad? Por qué ligáis los problemas a nombres políticos o perversos como los de “fascistas”, “nazis”, que sólo pertenecen a los actuales socialistas, por provenir sólo de los socialistas Mussolini y Hitler? ¿Nuestros problemas son de extrema derecha o de extrema izquierda? Existiendo el PSOE, ahora su espejo, el PP, sobra. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.