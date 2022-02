El adiós de Siniestro Total: "Hay que saber retirarse a tiempo" La banda gallega se despide de los escenarios y ofrecerá su último concierto el próximo 6 de mayo en el Wizink Center de Madrid Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de febrero de 2022, 12:12 h (CET) "Esto no es una separación, que vaya por adelantado; lo que dejamos son los escenarios". Así ha comenzado Siniestro Total la rueda de prensa en la que han explicado los motivos de su despedida, con motivo el 40 aniversario de la banda.

Y es que tras cuatro décadas ininterrumpidas de carrera, los gallegos dicen adiós con un concierto muy especial en el Wizink Center de Madrid el próximo 6 de mayo. "Que no llore nadie porque nosotros estamos encantados de la vida. Nos despedimos con una fiesta, y creemos que esa es la mejor manera de irse", confesaba Julián Hernández.



Durante la rueda de prensa, que ha contado también con la presencia de Javier Soto y Miguel Costas, el grupo ha remarcado que "hay que saber retirarse a tiempo" y que "40 años es una cifra bastante respetable" para hacerlo.



Sobre su último concierto no han querido desvelar muchos detalles, pero sí han anunciado que será una reunión de todos los miembros históricos de la banda, y que harán un gran repaso a su repertorio con una actuación con más de 40 canciones en directo, para satisfacción de sus fans. "Los Rolling Stones no llegan a tanto", bromean. La cita ha contado además con la aparición sorpresa de Los Enemigos, que les han hecho entrega de una placa conmemorativa en homenaje al 40 aniversario de Siniestro Total.



Una rueda de prensa que se ha celebrado este miércoles 23 de febrero en el Wizink Center de Madrid y que ha arrancado, como no podía ser de otra manera, con el espíritu rock más vivo que nunca, en un irónico guiño al 23F: "Que Siniestro Total deje los escenarios es un golpe de estado a la industria musical". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.