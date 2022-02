“Quien viene al Bagdad sabe que verá un show porno”

Hace veintitrés meses, la sala de fiestas Bagdad de Barcelona, cerró sus puertas a causa de la Covid, el confinamiento, también llegó para los treinta y cinco trabajadores de la sala de porno más apreciada de Europa. Su dueña, Juani de Lucía, creía que iba a ser por un mes, poco más y casi cumplen los dos años.

Esta empresaria se acogió al ERTE como tantas otras empresarias y empresarios. El mundo se quedó sin luces ni color, también cerraron en Broadway, y en otras salas de fiestas menos conocidas, bares, restaurantes, teatros, todo el mundo se quedó en casa, la mayoría cantábamos a las ocho de la noche, con esperanza, con el ansia de que la Covid espantara y muriera. Desgraciadamente, no ha sido así, con el tiempo llegaron las vacunas, los PCR y los antígenos y el mundo vuelve a girar.

Para los que les gusta el porno, lo frecuentan mucho o de vez en cuando, este sábado hay una buena noticia, el Bagdad, abre nuevamente sus puertas. Y, como nos dice Juani de Lucia, todos sus trabajadores son lo suficientemente responsables para cuidar de ellos para así estar bien con los demás.

El espectáculo del Bagdad, espectáculo para adultos, cuida el ambiente y todo el mundo que los visita sabe con lo q ue se va a encontrar. Ni un engaño, en el Bagdad, se practica el sexo en directo, se ve practicar porno a un palmo de las narices. La fiesta empieza a las once de la noche y acaba a las cinco de la madrugada. Cuerpos bellos, entrenados para practicar sexo en directo, lejos de las redes sociales y las pantallas privadas de la televisión.

El ADN del Bagdad es un espectáculo interactivo, ¿qué quiere decir eso?, Juani es clara, el cliente o clienta, que se anima, puede participar del espectáculo, con los que están actuando, ¿el límite?, lo pone el espectador que sube al escenario y Juani de Lucía en esta entrevista, léanla, lo recomiendo, dice que ella, muy acostumbrada a ese tipo de espectáculo, cada día se asombra.



¿Es cierto que cuando conoció a su marido estudiaba Peritaje Mercantil? Dejé los estudios por él, sí, me enamoré locamente, he pasado toda la vida a su lado.

A causa de la Covid tuvo que cerrar el Bagdad Sí, cerramos el trece de marzo del 2020, fue cuando hubo el confinamiento total en España, lo que pensábamos que iba a ser un mes se alargó, dos, tres, llevamos parados veintitrés meses, hace casi dos años.

Volvamos al principio, ¿cuando conoce a su marido él ya tenía otras salas de espectáculos? Si, tenía una sala de fiestas en Canarias y me fui allí con él, corté con los estudios y con todo para estar con él, luego volvimos a Barcelona. Mi marido tuvo un local cerca de Bocaccio, después cogimos otro en Salou, a mi marido le gustaba mucho el Paralelo de Barcelona. En aquellos momentos el Bagdad era un tablao flamenco propiedad de La Bella Dorita, y aunque su cabeza le funcionaba muy bien tenía problemas de movilidad, en aquel momento el Paralelo vivía todo su apogeo de teatros y music hall, le estoy hablando del año 1975.

¿En aquel momento aquella sala de fiestas ya se llamaba Bagdad? Si retrocedemos en la historia en el Paralelo vemos que anteriormente había muchas salas de baile y donde estaba el cine Regio había una sala de fiestas que se llamaba “Los jardines de Bagdad”, que habían sido propiedad de Narciso Alberti, marido de La Bella Dorita, ella se quedó con la sala y montó un tablao flamenco al que llamó “Bodega del Toro”, lo estuvo regentado durante muchos años hasta que tuvo problemas porque le fallaban las piernas y la cadera, tenía setenta y cinco años, fue entonces cuando mi marido se lo compró.

¿Conoció a La Bella Dorita? Claro que sí, iba, con mi marido, a su casa para hablar del negocio y vivía bien, murió a los cien años.

¿Es cierto que el tablao “Bodega del Toro” había sido frecuentado por el millonario Aristóteles Onassis? Cuando Bella Dorita vendió el tablado me dejó las vitrinas en las que había muchas fotos de personas que habían estado allí y se habían fotografiado con ella. Hoy las fotos se suben a las redes sociales, Instagram, Twitter, o la que sea, en aquel momento todo quedaba plasmado en fotos de papel que iban a una vitrina, esta vitrina es una reliquia en estos momentos, en ella hay fotos de Dorita con María Calllas, con Onassis, con el rey Balduino de Bélgica, con el Pescadilla, con Lola Flores, con la Chunga, con Sara Montiel, con todos los toreros importantes de la época, también hay fotos de Dalí. Nosotros nos quedamos con todo lo que tenía la Bella Dorita y años después nos encontramos en que venían gente de la marina, con sus galones, preguntando: ¿“aquí, flamenco show”?

Abrieron la sala Bagdad un mes después de que muriera Franco Fué una casualidad, cogimos el local, hicimos una reforma y abrimos justo el 20 de diciembre de 1975.

¿Fue complicada la obtención de permisos para abrir una sala de espectáculos para adultos? Para nada, abrimos con el permiso de sala de fiestas y punto. No había nada más en esos momentos, estábamos en la transición. La licencia era de una sala de fiestas, el reglamento decía que igual era para bailar flamenco como para sala de fiestas.

¿Empezaron con un espectáculo sexy? Empezamos con un espectáculo sexy de variedades pero con un pasito más avanzado, en la dictadura, las chicas, no podían enseñar el pezón, no se podían quitar el sujetador, la parte de abajo, !ni le digo¡, las vedetes, llevaban el tanga de pedrería y cuando se lo quitaban llevaban otro tanguita de color negro, y me acuerdo que eso impresionaba al público, si se quitaban la ropa, iban a la cárcel.

¿Tuvieron problemas? Venía muchísimo la policía, había el Gobierno Civil en Barcelona, nosotros siempre hemos contratado a nuestros trabajadores, siempre hemos estado dentro de la ley en ese sentido, nunca hemos tenido problemas a nivel policial, hacíamos un contrato y lo pasábamos al sindicato de artistas, luego al Gobierno Civil, ellos lo sellaban y esa persona ya podía trabajar, un día nos dijeron que por nuestros espectáculos teníamos que pedir permiso al Ministerio de Cultura al hacer el tipo de show que hacíamos, entonces, antes de pasarlo por el Gobierno Civil, escribíamos al Ministerio de Cultura, explicábamos el show que se iba a hacer, por ejemplo: “chicas con escenas de tipo lésbico, o una pareja que representan a un sultán y una bailarina que se despojan de la ropa y terminan realizando actos sexuales reales”, una vez leído y visto, nos ponían el sello en el Ministerio de Cultura, lo llevábamos al Gobierno Civil y si venía la policía, se le enseñaban los papeles y todo estaba en regla.

¿Era muy complicado conseguirlo? Era burocracia, que la hemos hecho siempre, lo positivo de todo esto es que cuando el público comienza a conocer el Bagdad se entusiasma tanto que se hacen colas de gente que llenan el Paralelo, no habían entradas y esperaban, nosotros hacemos una función detrás de otra y el público esperaba hasta que pudiera entrar, haciendo cola. La policía, ante esta aceptación, nos dijo que teníamos que poner en la entrada, de forma clara, que el espectáculo que se representaba podía herir la sensibilidad del público y eso también se hace en la publicidad que se publica en diarios y revistas, pero la gente que viene a nuestra sala ya sabe a lo que viene, no es como ir a una discoteca y encontrarse que hacen porno, no, todo el mundo supo enseguida qué es el Bagdad, quién viene al Bagdad sabe que verá un show de porno.

Muchos dicen que en Bagdad es donde se hace el mejor porno de Europa Es el mejor local de Europa, eso es cierto, los locales que hay en Hamburgo no tienen nada que ver con lo que se hace en el Bagdad, nuestro espectáculo es interactivo, los artistas que trabajan en nuestra sala saben que este es nuestro ADN. El público lo sabe y muchas veces lo practica, mujeres del público suben al escenario, se desnudan, hacen show con las parejas de artistas, a veces suben sus novios, maridos, amigos, existe la participación del público, la interacción entre actores y público es increíble, mucha gente viene dispuesta a formar parte del show. A veces alguien me indica que saquen al escenario a una persona concreta, pero siempre les digo que esto es totalmente voluntario y no puedo decir que saquen a una persona determinada. Aunque a veces los fines de semana, en despedidas de soltero, señalamos al novio para que lo saquen a escena, porque ese es el cachondeo de los amigos. Pero la persona del público que sube al escenario siempre lo hace de forma voluntaria y cada uno pone el límite al que quiere llegar, y yo cada día mes escandalizo más.

¿Es posible que una pareja que vaya de espectador a ver el show suba al escenario y haga el amor con el actor o la actriz que están actuando? Pasa todo lo que pueda imaginar, y le digo más, hay veces que sube una pareja, yo no sé si serán marido o mujer, amigos, amantes o vecinos, suben a la pista, sube algún cliente más y se enrollan estos tres o cuatro con la pareja de artistas, ¿pero de que va esto?, hay gente de la casa que me dicen: “jefa esto está montado”, yo digo, no, y pienso, esto no es posible, pues sí, pues sí lo es.

¿Viene la gente por el show o porque actúan nombres muy conocidos dentro del espectáculo del porno como Nacho Vidal? Dí la alternativa a Nacho Vidal, vi que tenía aptitudes, vi que era una persona muy válida y además él quería ser actor porno, tenía físico, tenía las cosas muy claras, tenía una potencia sexual muy, muy grande, aguantaba y le dije que sí, luego empezó a hacer películas, viajó, trabajó con Rocco Sigfredi, luego lo querían todas las productoras y ya vemos adonde ha llegado.

¿Rocco Sigfredi trabajó en su sala? No, Rocco, es húngaro y no ha trabajado nunca en Bagdad, ya era un gran actor en aquellos momentos, ha venido a nuestra sala cuando ha estado en festivales por la zona, cuando ha rodado una película, siempre ha venido porque sabe que Bagdad es la cuna de cualquier actor porno que se digne y sabe que nuestra sala es una cantera de actores, ha estado con nosotros, ha subido al escenario a colaborar con un artista, pero trabajar en Bagad como actor, haciendo un show porno, no. Somos amigos, ha venido a vernos, era amigo de un actor que trabajaba en la sala, ya murió, y cuando estaba en Barcelona venía a la sala para ver a sus amigos. Lo queremos mucho.

¿Por qué interesa su espectáculo? Porque es el único sitio donde se ofrece un espectáculo interactivo con actores de primera línea, eso hace que el público venga a ver el show, el público no paga noventa euros para ver un show mediocre, tenemos las actrices más guapas que hay en el candelero internacional y vale la pena ver sus cuerpos,que son todos sensacionales.

Para ser actriz o actor porno, ¿qué hay que tener? Se necesita tener un buen físico, que les guste desnudarse delante del público, que sea una profesión que han elegido no por dinero, sino porque les gusta, porque si no te gusta hacer porno, no lo puedes hacer, una chica tiene que ser guapa y tener un cuerpo escultural, tiene que transmitir, le tiene que gustar posar, le tiene que gustar lo que está haciendo y un chico, además de todo esto, tiene que tener un buen atributo sexual porque no se puede hacer porno sin estar en condiciones, tiene que tener una buena actitud y que delante del público no se corte, saber transmitir, tienen que tener muchas cosas.

¿Un actor con un pene pequeño no puede hacer este trabajo? Pues, la verdad, es que no, para hacer porno, como le he dicho, se necesita tener unas cualidades. Hay chicos que vienen y me dicen que quieren hacer porno con una capucha y les digo que no, eso no es así, ni es posible. Ese chico, se equivoca de profesión, les digo graba en tu casa , haz algo que alguien te lo permita pero para trabajar delante del público hay que ser muy profesional. Tienes que querer dedicarte a esta profesión.

¿En la sala Bagdad trabajan “non stop” desde la once de la noche hasta la cinco de la madrugada, sus actores, para aguantar, toman algo? No, no toman nada, es gente muy sana, gente que va mucho al gimnasio, si un chico sale por la noche, no puede estar tomando alcohol, es una gente que ya tiene mucha facilidad sexual, le gusta lo que hace y se concentra un poco antes de salir, funciona y ya está.

Tiene usted contratado a Dinio y a su hermano, Rafa, a Dinio le conocimos, cuando llegó al Estado Español, como un seductor que enamoró, entre otras, a Marujita Díaz, ahora se ha descubierto que además de enamorar está bien dotado para hacer porno. Si, es un muy completo, muy simpático y buena gente.

¿No tiene nada malo? Como todo el mundo, tiene cosas buenas y cosas malas, yo no le conozco las cosas malas, empatizo mucho con él, es simpático, siempre con ganas de hablar con la gente, conozco la parte buena de Dinio, aguanta muy bien, tiene una mujer muy guapa, trabajan juntos.

¿Hacen porno y además hay amor? Por supuesto, cuando una persona trabaja cada día lo mejor es trabajar con su pareja, otra cosa es que esporádicamente haga una película, pero para trabajar todos los días, lo mejor es hacerlo con la pareja, hay mucha más complicidad, transmite mucho mejor, se entienden mejor, el número dura doce minutos, no puedes estar hoy con una persona y mañana con otra porque el pene nos es automático, si trabajas con tu pareja te conoces mejor y es mucho más fácil hacer un espectáculo cada día. A mi, como dueña de la sala, si son pareja, me dan mucha seguridad.

Las parejas a veces discuten, cuando eso pasa, ¿cómo actúa usted? Cuando salen a la pista son profesionales, eso es trabajo, si usted trabaja en la oficina con su marido no estará discutiendo delante de todo el mundo, hay que resolver las cuestiones de trabajo fuera de la oficina, en Bagdad pasa lo mismo, si tienen problemas tienen que resolverlos fuera de la sala.

¿Hay actos sexuales que no deja que se hagan para proteger a la mujer? Pienso que el espectáculo tiene que ser bonito, tiene que ser elegante, en nuestra sala no se hacen sados de verdad, hacemos un sado por el fetichismo del vestuario pero se ve que salen dos chicas vestidas de sado y que no pegan con el látigo, no se castigan , no se hacen daño, es todo una fantasía, y no hago nada que pueda molestar a la mujer, no hago escenas anales, porque a la gente hay que darle fantasía, quiero que los números que se presentan hagan correr la imaginación del público que viene a ver el espectáculo.

¿Por qué se publicó que Magic Johnson había cogido el sida en su sala? ¿Actuó alguna vez aquí? !Que más quisiera yo que Magic Johnson hubiese sido actor de Bagdad!, vino un día a ver el espectáculo, Magic, no pasa desapercibido, mide dos metros, es negro y súper conocido en todo el mundo, vino como cualquier deportista, o cualquier político, muchísimos conocidos que han pasado por nuestro local, pero lo que pasa en Bagdad, se queda en Bagdad, le desabrochó un sujetador a una de las chicas. Me hice una foto con él, con una Polaroid, era en el año 1991, antes de las Olimpiadas de Barcelona. Magic Johnson es una persona súper amable, súper simpático, no es como otra gente que no te dicen ni hola, vino en verano y en el mes de noviembre sale la noticia que Magic Johnson había cogido el sida. Vienen del grupo Z y me preguntan si Magic Johnson había estado en Bagdad, contesté afirmativamente y son ellos los que me dicen que Magic Johnson podía haber cogido el sida en Bagdad, les dije que era mentira, luego vinieron todos los periodistas de la prensa deportiva, en los titulares de todo el mundo se dijo que Magic había cogido el sida en el Bagdad, vino con más personas y con su representante, esta gente no va sola por el mundo, no cabe en cabeza alguna que Magic Johnson simplemente por salir a la pista del Bagdad y desabrochar un sujetador pueda contagiarse de Sida, es increíble, no tiene ni pies ni cabeza. Magic Johnson escribió una carta pública a un medio deportivo y dijo que sí que había estado en el Bagdad, pero también se había hospedado en el Princesa Sofía, no por ir al Bagdad había cogido el sida, lo dejó bien claro.

¿Publican alguna nota de prensa dando el nombre de la gente famosa que visita el Bagdad? Nunca damos información de las personas conocidas que nos visitan, y son muchas, tenemos por norma cuidar de la intimidad de las personas.

Es decir, si vienen príncipes y princesas a su sala, ¿nunca se sabe? No se informa, nos visitan príncipes árabes y lo sabemos porque antes vienen sus escoltas para hacer sus reservas pero no sabemos ni el nombre, llegan a nuestra sala con unas medidas de seguridad impresionantes.

¿Como empresaria es dura con sus trabajadores o más bien es una buena amiga? Soy maternal y dura, cada cosa en su momento, ante todo soy persona y me preocupo de mis actrices, de mis actores, de mi gente, si necesitan algo, les apoyo, aunque por encima de todo soy empresaria, porque si no lo fuera la empresa no funcionaría, se iría a pique.

¿En época de ferias y cuando gana el Barça se nota en la taquilla? Todo repercute, las ferias, el fútbol, las fiestas, repercute mucho, claro, tenemos más afluencia de público. Especialmente cuando el Barça gana y en los derbys entre el Barça y el Madrid, el público que acude a ver el partido viene de México, de Chile, de todas partes del mundo, viajan por ver el partido y para hacer turismo, los partidos de final de Copa, también son de gran magnitud, visitan la ciudad y se quedan unos días y es en ese momento es cuando nos visitan a nosotros.

La Covid, no se ha ido, está aquí, tenemos vacunas, pero hay que estar prevenidos, ¿cómo lo van a hacer sus actrices y actores? Todo el mundo, ante esta realidad, tenemos que tener nuestros controles, hay que estar vacunada, y además, trabajes donde trabajes, tienes que tener prevención y si es preciso hacerse unos antígenos, hay que hacerlos, si se va al bar, hay que ser responsable , todos podemos coger este virus y todos tenemos que preocuparnos de prevenirnos con todo lo que hay a mano, los actores, por su salud, por la de todo el mundo, se hacen antígenos.

¿Pensó alguna vez en cambiar el Bagdad de sitio? No, porque el ambiente que se crea con el porno no se puede ver en un teatro, en nuestra sala se ve de cerca, lo tienes delante, un espectáculo de porno, a 30/40 metros no es lo suyo, lo bonito es que sea más íntimo, más acogedor, lo importante es que te envuelva el ambiente porque lo tienes muy cerca.

La gente para entrar a su sala paga noventa euros, ¿qué espectáculo da por este precio? Ven un espectáculo internacional, muy cuidado, con gente muy profesional, toman una consumición y si alguien del público quiere participar va incluido.