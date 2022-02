¿Qué son las hiperespecializaciones en un abogado penalista?

Analizamos dos casos de éxito del momento para dar con las claves de esta tendencia cada vez más requerida desde los despachos de las grandes ciudades

Caminamos apenas un mes de año 2022 y las sentencias comienzan a posicionar a los mejores abogados penalistas, destacando en los noticieros y diarios los autos que más intereses suscitan para llenar de contenido los cada vez más amplios espacios que los programas de televisión, radios y columnas periodísticas destinan al análisis del mundo jurídico y los sucesos.

Para tomar el pulso en lo judicial a este nuevo año conversamos con Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista y fundador de Ospina Abogados, despacho de referencia en Madrid que ha destacado en este primer compás del año por dos sentencias muy dispares, pero que se han llevado gran parte de la atención mediática.

Aunque para la mayoría son datos desconocidos, la rama penal de la abogacía es la encargada de los expedientes jurídicos que tienen su fundamento en el Derecho Penal, basándose en dos grandes normas: El Código Penal (CP) La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), lo que abarca una gran amplitud de casos desde un delito de alcoholemia hasta los recursos de casación ante el Tribunal Supremo. En esa amalgama de posibilidades Ospina Abogados han gestionado dos casos sobre los que hoy profundizaremos para ejemplificar sobre cuál es exactamente su trabajo.

Para ello preguntamos a Juan Gonzalo si se puede ser un buen abogado en todas las áreas, “la especialización es necesaria si queremos ofrecerle a nuestros clientes mayores garantías de éxito en su caso, por ello los despachos generalistas cada vez tienen menos espacio en las grandes ciudades, aunque evidentemente son muy necesarios en núcleos más pequeños de población donde no es posible, por volumen de trabajo, mantener despachos puros de una sola área”, analiza Ospina, a la par que nos refiere que “los cambios legislativos o la aparición de nuevos delitos no solo han llevado a los despachos a estar especializados en penal, familia o administrativos entre otros, sino que ahora caminamos hacia la hiperespecialización. Por ejemplo en Ospina Abogados mi compañera Beatriz Uriarte es experta en delitos sexuales, de violencia de género o denuncias falsas, mientras que yo profundizo más el ámbito del penal económico, sin perjuicio que todo ello está dentro de un despacho puramente penalista”, expone Juango sentado en su despacho situado en el madrileño barrio de Salamanca.

A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL SOBRE UNA PETICIÓN DE EXTRADICIÓN DE LOS EEUU

Tras esta amena conversación nos interesábamos por conocer si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido ya sobre la extradición de J.D.J.A., un ciudadano británico reclamado por Estados Unidos por ser el presunto líder de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas desde Colombia, Bolivia y otros países al Reino Unido y a la potencia norteamericana, adquiriendo los estupefacientes gracias a criptodivisas como el bitcoin.

Un caso que ha recorrido la actualidad no solo española, sino británica y norteamericana tras lograr su letrado, con el que hoy estamos sentados, que se encuentre en libertad, aunque con restricciones, a la espera de la decisión. A priori la extradición parecía cosa de horas, pero que Juan Gonzalo Ospina esta poniéndoselo muy difícil a los EEUU y los agentes de la DEA que articularon la operación.

“Mi cliente está empadronado y localizable desde hace 15 años en Marbella, donde reside con su pareja y su hijo de un año, Tiene un trabajo legal y las acusaciones realizadas por la DEA presentan ciertas incoherencias y, lo que es más preocupante, la propia petición de extradición hace presuponer que mi representado no obtendrá un juicio justo de ser enviado a los EEUU, lo cual me preocupa mucho ya que toda persona tiene derecho a un proceso penal con todas las garantías” en cuanto a la parte meramente jurídica el letrado nos refiere que “ya existe un procedimiento iniciado en España por los mismos hechos, por lo que, al amparo del artículo 4 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva, entendemos que compete a España juzgar a mi cliente, el cual no tiene vínculos con EEUU". Como decimos el caso está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Nacional, y por supuesto permaneceremos muy atentos al final del mismo.

UNA QUERELLA DE UN MILLÓN DE EUROS TRAS UNA HERENCIA

Pero no es menos curioso el sobreseimiento que se conocía recientemente de una querella por importe de un millón de euros, y que Ospina Abogados ha tumbado tanto en el Juzgado de Instrucción como en el Audiencia Provincial de Madrid, confirmado el archivo de la querella contra el administrador solidario de un hotel de Madrid al que familiares le atribuían haber otorgado retribuciones indebidas a cargo de la sociedad a su mujer y a su hijo, así como compras, pagos y deudas injustificados.

“Era un caso muy complejo, como lo son los casos donde los negocios se mezclan con la familia y a ello había que sumarle una herencia que no dejó satisfechas a todas las partes. Pero el centro de la cuestión se ceñía en que el querellante solicitaba un millón de euros al entender, no sin mala fe, que mi cliente realizó actuaciones que exceden de las facultades propias de su cargo como administrador del negocio familiar, cometiendo irregularidades fiscales y de seguridad social, y apropiándose de fondos pertenecientes a la mercantil, por un importe no inferior al millón de euros”, nos resume el abogado que ejerció la defensa del caso en el que se dictaminó que sus representados no se han apropiado ilícitamente de ninguna cantidad ni han cometido ningún hecho delictivo, y señalando como causa de esta judicialización “un ánimo espurio derivado de la absoluta falta de interés por parte de los querellados en involucrarse en el negocio familiar, así como por estar disconformes y molestos con el testamento de su madre fallecida, la cual no repartió su herencia como les hubiera gustado a los querellantes”, entendiéndolo así también los tres magistrados de la Audiencia Nacional que archivaron el caso.

Dos expedientes muy dispares que marcan la importancia de la hiperespecialización de los despachos de abogados para poder enfrentarse con garantías a procesos cada vez más exigentes en materia jurídica.