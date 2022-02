Ragnar Kjartansson. Paisajes emocionales

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Thyssen-Bornemisza Art Contemporary presentan Paisajes emocionales, una exposición del artista islandés Ragnar Kjartansson (Reikiavik, 1976) que reúne por primera vez cuatro de sus videoinstalaciones más reconocidas internacionalmente, The Visitors (2012), The Man (2010), The End (2009) y God (2007), además de una serie de acuarelas.

La muestra plasma la fascinación de Kjartansson por América del Norte, sus paisajes y su música, con obras ambientadas en una granja junto al río Hudson o en las Montañas Rocosas, acompañadas de blues o de jazz, y aprovecha la nueva instalación del museo dedicada al Arte americano en la colección Thyssen para establecer diálogos con pinturas de los siglos XIX y XX. La muestra cuenta con la colaboración de la Fundación Ecolec.