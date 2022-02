Macron no va al grano Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 18 de febrero de 2022, 08:22 h (CET)

Recuerdo que cuando era pequeño, en ocasiones pe peleaba con algún compañero del cole. Si la profesora nos pillaba en aquel momento, nos regañaba y nos castigaba de rodillas en la clase. Después nos decía que teníamos que ser buenos y hacer las paces dándonos la mano. Y yo me decía:” Cómo se van a arreglar las cosas si la profesora no soluciona lo que originó la pelea”.

Esto mismo pienso que sucede con el viaje del presidente Macron a Rusia para hablar con Putin: el presidente francés, durante 6 horas intentó mediante el dialogo que la situación entre EE.UU. y Rusia se calme. En mi opinión, Macron tiene el mismo problema que mi profesora: aunque tiene buena voluntad, no emboca el problema de raíz y no puede haber acuerdo si uno sale perdiendo.

Y el problema es que Estados Unidos está empeñado en que Ucrania pertenezca a la Otan con todo lo que ello conlleva, y eso Rusia no lo puede consentir porque tendría a su enemigo en las puertas. En mi opinión, ante la chulería de EE.UU. España tendría que abstenerse de entrar en el conflicto con Rusia. Y en último extremo, desapuntarnos de la Otan como ya hizo otro. De lo contrario, nos veremos arrastrados a una guerra que no queremos y de la que con seguridad saldríamos mal parados.

