La exposición "El árbol de la rabia" en el EACC de Castellón presenta la obra de ocho artistas que hablan del feminismo hoy Esta exposición pone de relieve cómo el arte es una herramienta prioritaria para denunciar la violencia que sufren las mujeres Redacción

miércoles, 16 de febrero de 2022, 12:02 h (CET) El EACC Espai d'Art Contemporani de Castelló, presenta la exposición “El árbol de la rabia”, que podrá visitarse del 10 de marzo al 12 de junio. Comisariada por Semíramis González, el título parte de un verso de la escritora afroamericana, feminista, y lesbiana Audre Lorde y busca reunir algunos de los temas centrales que han preocupado al feminismo en las últimas décadas de manera global.

A partir de estas ramas diversas de un árbol feminista, las ocho artistas que forman parte del proyecto han sido reconocidas por unos trabajos atrevidos y contestatarios a lugares y espacios donde sus discursos no son, a menudo, bien recibidos. Regina José Galindo, Kubra Khademi, Julia Galán, María María Acha-Kutscher, Marina Vargas, Ana Esteve Reig, Fatima Mazmouz y Beth Moysés manifiestan cómo la igualdad de género sigue siendo una cuestión prioritaria en la agenda política de cualquier país, independientemente del lugar en el que se encuentren los derechos humanos de cada lugar.



Desde artistas nacionales e internacionales, esta exposición pone de relieve cómo el arte es una herramienta prioritaria para denunciar la violencia que sufren las mujeres y como las artistas utilizan las herramientas visuales a su alcance para hacer llegar su denuncia a cualquier parte.



Según las estadísticas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o ex pareja. En el caso español, la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género en su vida y 2021 terminaba con más de 40 feminicidios. Esta exposición, este árbol de la rabia, es una respuesta a estos datos locales y globales. Partiendo de la rabia como impulso transformador, en las obras encontramos distintas formas en las que las artistas han denunciado la violencia machista. Una rabia que vive un presente de resistencia frente a quienes no quieren soltar sus privilegios y se revuelven en su comodidad patriarcal.

