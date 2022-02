​Progresismo es defender la vida Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 15 de febrero de 2022, 09:00 h (CET) La elección, el pasado mes de enero, de la eurodiputada maltesa Roberta Metsola como presidenta del parlamento europeo, con los votos de populares, socialistas y liberales, ha levantado algunas polémicas absurdas pero significativas. En un momento en el que se está reconfigurando el papel de Europa en el escenario internacional, y en el que es necesario reforzar las garantías de la unidad del proyecto, sorprende que lo que preocupa a ciertos sectores de la izquierda política y mediática sea que Metsola es una política defensora de la vida, que ha manifestado públicamente su oposición al aborto.



Pienso que demonizar a un político por su defensa razonada de unos valores que no encajan en los esquemas mentales de algunos, es un verdadero cáncer para la democracia. No es incompatible, sino todo lo contrario, ser progresista, defender los derechos y la igualdad de la mujer y estar en contra del aborto. Roberta Metsola representa a una nueva generación europea que, como señalaba en su primer discurso como presidenta, va a apostar a fondo por un proyecto reformista de Europa en el que la defensa de los derechos fundamentales y de las minorías sea una prioridad, así como la integración frente a quienes quieren levantar barreras. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un desahucio La figura del «agravante moral por comportamiento indebido» debiera formar parte del Código Penal, y aplicarse sin que tiemble el pulso Negro amanecer Se cierne sobre la Comunidad más extensa y menos poblada de España declinando su voto en la corrupción, frente a la honestidad y contra la Democracia ¿Peligra el liderazgo de Pablo Casado en el PP? Para comprender el fenómeno Ayuso, hay que recurrir a Edward L. Bernays quien en su libro “Cristalizando la opinión pública” desentraña los mecanismos cerebrales del grupo Partido Popular & Vox Reflexionar sobre los temas candentes de la sociedad es materia prioritaria de todo aquel que desee dedicarse a lo público La verdad es el único partido Venancio Rodríguez Sanz​