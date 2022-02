​Me volví sedentaria hasta las tres y media de la madrugada con Nómadas

Dicen que, a buen entendedor, pocas palabras bastan, y que cierto es, yo siempre he envidiado a esas personas que poseen la capacidad de simplificar y transmitir todo lo que necesitan brevemente.



La otra noche comencé a leer un libro que pensé era de relatos, estaba en la cama, uno de esos momentos en los que el silencio es tu compañero, empecé su lectura y cuando me di cuenta había terminado en pocas líneas y en mi rostro se mostraba una sonrisa ¡Se trataba de un microrrelato! Y no uno cualquiera, uno ingenioso y divertido. Los ojos se me cerraban, pero al ser relatos tan cortitos, cuando terminaba uno, y leía el título del siguiente mi curiosidad hacía que lo leyera, y… bueno, así terminé a las tres y media de la madrugada con el libro “Nómadas” de Doylith Malú Cabezas Avellaneda, escritora de Lima.

Muchas veces, el destino pone en tus manos escritos que te enriquecen, que te divierten y te hacen aprender, porque, a pesar de que mucha gente piense que es más complicado escribir un relato largo, supone un reto crear algo corto que tenga en poquísimas líneas; un comienzo, un desenlace y un final ingenioso.

Todo eso me lo dio el primer relato de esta escritora, “Deus ex machina” porque tan importante es escribir bien, como saber qué relato elegir para iniciar un libro y enganchar al lector y dejarlo atrapado hasta altas horas de la madrugada.

Su libro Nómadas me hizo sonreír, pensar e imaginar.

No sé si cuando erais pequeños tomabais esas chuches que venían en un sobre hechas granitos y que al meterlas en la boca comenzaban a explotar, se llamaban Peta zetas, hace unos años que las han vuelto a poner a la venta. Si deseáis saber cómo es el libro Nómadas, compraros unos sobrecitos de esos. Nómadas, al igual que esas chuches, es como si millones de granitos explotaran en tu boca y te transmitieran sensaciones indescriptibles y sabores sorprendentes.

Pero no os voy a contar nada más, para eso tendréis que leerlo. Nómadas ha salido hace muy poquito, por lo que aún no se encuentra a la venta en Amazon, pero todo llegará, por lo pronto solo se puede adquirir en Lima; en las librerías Placeres compulsivos y Escena libre, pero estad atentos.

También deberíais saber que el libro Nómadas forma parte de una colección de microrrelatos, añadiéndose a esa colección otros dos grandes títulos que están a la altura de Nómadas cómo son “De la muerte y otros monstruos” de la autora Liset Noelia Mendieta Leiva, un libro de microrrelatos de terror en los que existen moralejas inquietantes y escenas excepcionalmente visuales en nuestra mente, a pesar de las pocas palabras que se utilizan en este género.

El tercer libro de la colección que me queda por mencionar es el de “Agripina”, del autor Javier L. Vílchez Juárez, un libro lleno de microrrelatos en los que comienzas con una idea preconcebida de lo que va a suceder y terminas con una sonrisa al ver que el autor le ha dado un giro totalmente distinto a la historia.