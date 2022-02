​Para superar las crisis americanas Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de febrero de 2022, 16:06 h (CET) El actual marasmo de la democracia en los Estados Unidos no acaba de recibir respuesta adecuada de los dirigentes de los dos grandes partidos políticos clásicos. Parecen centrados en la mera lucha por el poder, con secuelas impensables, como el 6 de enero del 21, y la gran incertidumbre de las próximas elecciones de noviembre, en la mitad del mandato presidencial.



Una manifestación que debería hacer pensar mucho más es la caída de la esperanza de vida, que venía creciendo desde el final de la primera gran guerra. El declive comenzó en 2015. En 2020, esa esperanza de vida de los nacidos en Estados Unidos es de 77 años (74,2 para los varones, 79,9 para las mujeres). El cambio no se debe sólo a la pandemia, porque siguen aumentado las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, y los distintos tipos de cáncer –sin excluir que el propio virus podría haberlos acelerado-; al covid-19 se le asigna la tercera posición como causa de muerte. Pero, sin duda, se han acelerado la mortalidad y el descenso de nacimientos, hasta el punto de que la población –en torno a 332 millones- creció sólo un 0,1% de julio de 2020 a julio de 2021, según la oficina del censo estadounidense.

Se impone reflexionar sobre las variadas causas señaladas por los expertos: la accesibilidad del sistema de salud, la violencia física, la política medioambiental, la alimentación y la obesidad, la incidencia del tabaco y el alcohol, la tendencia real al suicidio y la eutanasia, o el incremento del consumo de drogas opiáceas. El estilo de vida produce de hecho un avance de las dolencias de la desesperación: sobredosis, alcoholismo y suicidio. por otra parte, la sociedad vive un proceso de ostensible envejecimiento, así como de una significativa secularización -a pesar de lo difícil que resulta la precisión de la sociología religiosa-, según la última encuesta del Pew Research Center sobre la religión en EE.UU. (casi el 30% de los encuestados no se identifica con ninguna religión en particular, frente al 16% en 2007; y muchos se preguntan si las iglesias estadounidenses volverán a los niveles anteriores a la pandemia).

Aunque se habla mucho de hitos recientes –Berkeley, Vietnam, 11/9-, es muy probable que la recuperación de la crisis del 1929 obligase a la sociedad americana a abandonar o poner en sordina enfoques globales radicalmente propios. Desde entonces, han ido perdiendo fuste valores fundacionales de esa gran nación. La esperanza está en la salida de la actual crisis intelectual en línea con la importante declaración de la Universidad de Chicago en 2016. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las víctimas del pasado ​Martín Martínez Martínez, Barcelona La Reforma Laboral del neoliberalismo... y de la izquierda Ángel Morillo Triviño, Badajoz ​Para superar las crisis americanas Jesús Martínez Madrid, Gerona ​La respuesta al invierno demográfico JD Mez Madrid, Gerona ​El reto de la FP Domingo Martínez Madrid, Burgos