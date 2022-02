Una canción para una gran obra El 14 de febrero, día del amor universal, se estrenará mundialmente en las principales plataformas el tema musical “Nada está perdido” José Luis Ortiz

viernes, 11 de febrero de 2022, 11:36 h (CET) Tiempos para inquietarnos, tiempos de pandemia y de angustias. Es en esos momentos cuando la palabra, la música se convierte en escondite y escudo, palabras de esperanza.



El día 14 de febrero, día del AMOR universal se estrenará, mundialmente, en las principales plataformas una canción compuesta por el gran Alberto Reina, cubano, afincado en Ecuador y que ha decidido producir “Nada está perdido”. Un compositor, cantante y productor con más de 150 canciones y grandes éxitos. Tanto es así que más de una ONG,s de destacada relevancia y Fundaciones han pensado en que sea su himno para estos nuevos tiempos.

Una canción con un mensaje tan directo y rotundo que traspasa barreras y fronteras. Ese ha sido un milagro en el que la palabra se convierte en esperanza y puede ser el motor de un futuro lleno de bienestar y expectativas.

Ya es sabido que la música sana las heridas de aquellos, que en ocasiones perdemos la ilusión. Volveremos a tiempos plenos de ilusiones frente a las ciudades que se han convertido en fortalezas ante un enemigo invisible y que se llama COVID-19.

La letra de la canción afirma con rotundidad: "Sé que han sido tiempos duros y se quebró tu voluntad Se han cambiado los colores de negro y gris la humanidad Se durmieron muchos sueños, otros a la eternidad... se cerraron muchas puertas y piensas que no se abrirán. Nada está perdido, te caes y te levantas, solo así lo lograrás. ¡Dale! inténtalo una vez más."

Una canción en la que han participado los principales y mejores músicos de renombre internacional y que la voz la pone la sin igual Gabriela Franco, Gaby, ganadora de numerosos premios en Estados Unidos y numerosos países de Latinoamérica. Esa mujer que enamora con su bondad y su arte, que encandila con su humanidad y su compromiso con la vida y los demás.

No perdamos la ocasión del día de su estreno y hagamos que ese himno sea mucho más que la señal de identidad de una ONG, y convirtámoslo en nuestro himno para los nuevos tiempos. Signo de confianza y fortaleza en estos tiempos de reconstrucción de la nueva realidad y vida.

Entre algunas de las fundaciones interesadas en el tema musical de la excepcional Gabriela Franco se encuentran:

Entre algunas de las fundaciones interesadas en el tema musical de la excepcional Gabriela Franco se encuentran:

1- Fundación Viviendo Sueños (Colombia). 2- Asociación CIVITAS (Zaragoza): https://www.zaragoza.es/sede/servicio/asociacion/344 3- TheGereFoundation (Fundación de Richard Gere): http://www.gerefoundation.org/ 4- Asociación Sonrisas (España) https://asociacionsonrisas.wordpress.com/ Adjunto enlace para poder acceder al estreno mundial de la canción y el video clic: https://www.youtube.com/channel/UCFbM6Nk753N7k3e3seYLamA

