Así es la centralita virtual que cada vez utilizan más empresas Diseñadas por y para profesionales, aportan a las empresas la estabilidad y versatilidad Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de febrero de 2022, 08:25 h (CET) Las telecomunicaciones de una empresa son muy importantes en pleno 2022, por lo que conviene disponer de una buena Centralita Virtual.

No nos referimos a las centralitas "de andar por casa" a las que nos tiene acostumbrados los grandes operadores, y que pretenden vendernos "regalándonos" smartphones o poniendo precios muy bajos.

Nos referimos a centralitas virtuales diseñadas por y para profesionales que aportan a las empresas la estabilidad y versatilidad, y atienden cualquier consulta o modificación con la profesionalidad y celeridad que una empresa requiere para desarrollar su actividad.

El uso de centralitas virtuales en las empresas ha ido aumentando paulatinamente, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta las ventajas que supone centralizar las llamadas corporativas de todo su personal independientemente de su ubicación.

Ventajas de las centralitas virtuales

El factor más valorado por los negocios que se decantan por el uso de centralitas virtuales es la enorme flexibilidad que proporcionan, ya que pueden convertir cualquier dispositivo (como un smartphone, un teléfono fijo, una tablet o un pc) en una extensión con la que teletrabajar haciendo y recibiendo llamadas desde el número corporativo.

El uso de estas tecnologías se traduce en un enorme ahorro en costes, puesto que no requieren de cables ni instalaciones. Todo tiene lugar en la nube, por lo que el precio de los servicios de centralita virtual es bastante inferior en comparación con las que centralitas tradicionales.

En un mercado en el que la opinión del cliente cada vez tiene más peso es crucial la mejora de la imagen que supone ofrecer a los clientes atención personalizada.



Por último, no hay que olvidar que disponer de información estadística sobre los canales de venta, atención al cliente y el desempeño del staff de una empresa supone una gran ventaja para ofrecer un servicio competitivo y de calidad.

Funciones exclusivas de la centralita virtual de GESDITEL



A las ventajas anteriormente descritas, las cuales son propias de la gran mayoría de centralitas virtuales, hay que sumar otras que son exclusivas de GESDITEL. Así pues, solamente podrás disfrutar de dichas funciones en caso de que te decantes por dicha centralita virtual.

Lo primero que llama la atención es la incorporación de un asistente virtual que permanece activo los siete días de la semana durante las 24 horas del día. Con un total de setenta idiomas disponibles, es capaz de realizar multitud de acciones de manera automática, tales como asignar una cita previa e incluso tramitar una venta.

Por otra parte, no puede pasarse por alto la Inteligencia Artificial que implementa esta centralita virtual. Cualquier necesidad que había pasado desapercibida en una empresa será detectada por este sistema que ofrecerá soluciones específicas que mejoran la rentabilidad del negocio.

Continuando con lo referente a la productividad, también se ve incrementada gracias a las estadísticas avanzadas que elabora la centralita virtual de GESDITEL. Sean cuales sean las acciones telefónicas y el desempaño de un equipo de trabajo, todas ellas son recopiladas para elaborar informes estadísticos de gran utilidad.

A su vez, es destacable el sistema que prioriza las llamadas en función de varios aspectos: la urgencia de las mismas, el valor que tiene el usuario en cuestión, etcétera.

Oferta especial

Disfrutar de las ventajas y las funciones exclusivas que hemos indicado no acarrea desembolsar una gran cantidad de dinero, sino más bien todo lo contrario. Si ya de por sí la centralita virtual de GESDITEL es muy competitiva en términos económicos, lo será más si cabe durante febrero y marzo. Y es que a lo largo de estos dos meses habrá disponible una oferta especial de centralita virtual con hasta cuatro extensiones, incluyendo también asistente virtual y llamadas a coste cero a más de 50 países.

Todo ello por tan solo 29 euros al mes. Además, a diferencia de otras ofertas, no se aplica permanencia de ningún tipo, por lo que si lo estimas oportuno podrás prescindir del servicio sin verte obligado a pagar una penalización.



Ante el gran atractivo de esta oferta especial, es comprensible que los grandes operadores queden relegados a un segundo plano, optando cada vez más negocios por la centralita virtual de GESDITEL que siempre permanece operativa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una farmacia que ofrece las mejores soluciones para el cuidado del bienestar Cuenta con un catálogo amplio de artículos esenciales para lograr una buena calidad de vida Seis regalos perfectos para una mujer Desde la ropa hasta las joyas diseñadas especialmente para féminas, así como bolsos, zapatos y viajes pueden ser perfectos para agasajar a una dama Así es la centralita virtual que cada vez utilizan más empresas Diseñadas por y para profesionales, aportan a las empresas la estabilidad y versatilidad Cosas que debes hacer inmediatamente después de ganar la lotería La gestión de los grandes premios de lotería u otros beneficios inesperados requiere un conocimiento financiero significativo TALIO comparte 10 consejos para proteger la información en la nube