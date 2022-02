Por qué convertirse en corredor de seguros en tiempos de COVID-19

La pandemia y la crisis económica que esta ha provocado se caracterizan por originar la disminución de empleos en numerosos sectores empresariales. No obstante, existen sectores que se han visto reforzados, como es el caso del sector seguros.

Ahora, más que nunca, hay una concienciación generalizada sobre la importancia de estar correctamente asegurado. Empresas, autónomos, particulares, etc. revisan sus seguros y contratan coberturas que ante esta situación se han hecho necesarias. Por lo tanto, muchos profesionales del sector seguros han detectado la oportunidad de poner en marcha su propia correduría, transformando un momento de adversidad en oportunidad empresarial.

Montar una correduría de seguros es, hoy en día, una opción muy atractiva para muchos profesionales del sector. Poder contar con todos los productos de todas las aseguradoras permite ofrecer a los clientes un asesoramiento totalmente objetivo y personalizado. Pero, a la hora de tomar la decisión de poner en marcha una correduría, hay que ver la mejor fórmula para llevarlo a cabo con garantía de éxito. Lo más importante a la hora de dar el paso es seleccionar al partner adecuado.

Grupo Recoletos & Spasei se ha posicionado como opción totalmente diferencial y como una alternativa segura y rentable para los interesados en convertirse en corredores de seguros. Su planteamiento de alto rendimiento es muy diferente a otras opciones, ya que su plan de trabajo consiste en ayudar a obtener una alta rentabilidad en el menor tiempo posible.

Equipo especializado en el desarrollo de corredurías de seguros La opción del Grupo Recoletos & Spasei se sale de lo habitual, no se limita a poner a disposición herramientas técnicas (tarificadores, programa de software, etc.) y operativas (claves de compañías, gestión de cobros, recibos, siniestros, etc.). Esta empresa cuenta con un equipo especializado en las diferentes áreas, que trabaja exclusivamente para ayudar a profesionales a consolidar su propio negocio de correduría de seguros. Dispone también de un potente equipo de marketing y comunicación, que va a permitir cultivar la imagen y estar presente en todos los medios que sea conveniente, en función del perfil de negocio. Grupo Recoletos & Spasei ayudará a entrar y explotar nichos de negocio atractivos y reservados solo a unos pocos, así como a llegar a grandes clientes y a desarrollar una red de colaboradores del perfil más interesante para el cliente.

Se conseguirá un nivel de formación extraordinario en todas las ramas del seguro. Se podrá comercializar y asesorar a los clientes en áreas de enorme actualidad, como son la ciberseguridad y el Compliance – Cumplimiento Normativo. El Grupo Recoletos & Spasei lleva 20 años mejorando su modelo de trabajo de Corredurías de Alto Rendimiento y el resultado es extraordinario. Grupo Recoletos & Spasei se ha posicionado como líder absoluto en el desarrollo de corredurías de seguros de alto rendimiento.