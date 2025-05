Bad Bunny hace 'soldout' en España: consejos para que no te estafen, si compras en reventa

Foto de Europa Press, remitida por LIVE NATION

La gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny ya es un éxito en España con 500.000 entradas vendidas para los conciertos de Madrid y Barcelona. Tras hacer soldout en tan solo unas pocas horas, con las nuevas fechas anunciadas, la reventa de entradas ya se ha disparado y los fans que no han conseguido en la venta oficial buscan cómo comprar alguna.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny regresará a España después de siete años sin tocar en el país con seis fechas en el Riyah Air Metropolitano de Madrid, 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10 y 11 de junio de 2026, y dos en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona, el 22 y 23 de mayo de 2026. Las entradas se agotaron en unas horas, 100.000 entradas para el show de Barcelona y 480.000 para las ocho sesiones del Riyadh Air Metropolitano, y la reventa ya ha comenzado.

¿Cómo comprar en reventa de manera segura?

El CEO y fundador de Rebel Tickets, empresa de reventa segura, Asier Bengoa explica que “es importante que aquellos fans que quieran comprar entradas a terceros lo hagan de forma segura para evitar estafas. Acudir a una plataforma especializada da mayor seguridad, pero también es importante evitar dar datos personales o hacer pagos por Bizum”.

Las entradas del concierto de Bad Bunny se han vendido en LiveNation desde los 83,30 euros hasta los 615,80 euros (en los paquetes VIPS), después de que la web colapsara por el exceso de tráfico en la preventa, más de 150.000 personas conectadas. La reventa disparará los precios, pero es importante tener en cuenta que “las entradas con precios demasiado altos o demasiado bajos suelen ser de timadores, según alerta Bengoa. “Estos también insisten en que les compres rápido. Los estafadores se aprovechan de la urgencia y las ganas. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, por lo que es importante actuar con sentido común”.

Asimismo, otros consejos que ofrecen desde la plataforma de reventa son: no comprar en canales como Milanuncios o redes sociales, no aceptar fotos borrosas o parciales como prueba, verificar que haya protección de compra y garantías y elegir canales de reventa oficiales que trabajen con los promotores o el propio evento siempre que sea posible.

Por otro lado, Rebel Tickets acoge las entradas de aquellos fans que tengan que vender sus entradas por cualquier motivo, evitando a los bots y revendedores profesionales que buscan aprovecharse. Los que finalmente no puedan acudir al concierto o tengan alguna entrada extra, podrán vender de manera segura su ticket en la plataforma con el respaldo de Rebel que asegura que sean entradas válidas, ofrece seguridad en el pago y limita el precio de venta para que no pueda duplicarse de su valor original.

En conclusión, si esperas evitar ser engañado, lo mejor es acudir a una plataforma y hacer la compra con calma. Pidiendo pruebas y verificando la información para que no haya sustos ni disgustos cuando llegue la fecha del concierto. Y, por último, no olvides disfrutar del concierto.