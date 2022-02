El Mobile Congress prevé este año entre 40.000 y 60.000 visitantes, frente a los 20.000 del año pasado La edición de 2022 se celebrará bajo el lema ‘Conectividad desatada’ Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 10 de febrero de 2022, 13:29 h (CET) El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona prevé recibir este año entre 40.000 y 60.000 visitantes, frente a los 20.000 de 2021 y muy lejos de la cifra récord de 109.000 asistentes que se alcanzó en 2019, antes de la pandemia. Son las estimaciones que han ofrecido en rueda de prensa en la Ciudad Condal los máximos responsables de la GSMA, la patronal mundial de la tecnología móvil y organizadora del encuentro.

El Mobile Congress 2022 se celebrará del 28 de febrero al 3 de marzo, recuperando así febrero como el mes de celebración de este certamen que en 2020 se suspendió por la pandemia y que en 2021 tuvo que postergarse a junio. En la edición del año pasado, la GSMA esperaba 35.000 personas en la Fira, que finalmente se quedaron en unos 20.000.



El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, dijo que pese a la evolución positiva de la pandemia, no van a poder acudir a la feria este año como hubiera sido deseable delegaciones de países que actualmente tienen fuertes restricciones al viaje y que son muy importantes en la industria tecnológica como Japón o China. No obstante, la GSMA espera tener de nuevo este año un fuerte seguimiento de la feria de forma telemática.

En la edición de 2021, que se pospuso a junio por la pandemia, a los 20.000 asistentes presenciales se sumaron unos 100.000 seguidores online a lo largo de las cuatro jornadas del congreso, según el balance que ofreció la organización.

240 MILLONES DE EUROS

En la edición de 2022, que se celebrará bajo el lema ‘Conectividad desatada’ (‘Connectivity Unleashed’), está previsto que asistan 1.500 empresas de 150 países. A lo largo de los cuatro días del congreso intervendrá un millar de expertos, entre ellos los responsables de algunas de las grandes telecos a nivel mundial, entre ellos el presidente de Telefónica y recientemente elegido presidente de la GMSA, José María Álvarez-Pallete.

Acudirán también miembros de 50 ministerios de todo el mundo y de 90 organismos reguladores. Asimismo, la Fira de Barcelona albergará pabellones de 37 países.

Las previsiones del Mobile 2022 hablan de un impacto económico del congreso de 240 millones de euros y la creación de 6.700 contratos de empleo para estas fechas. Desde sus inicios en 2005, el MWC ha reportado a España 5.300 millones de euros y 141.000 puestos temporales de empleo puestos en marcha.

En la edición de este año se potenciarán los eventos de promoción turística de Barcelona. También se repetirán los descuentos en las tarifas de acceso, igual que el año pasado.

