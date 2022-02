El dueño del Kremlin: un hombre en una misión Occidente debe seguir asegurándose de que el Kremlin sepa que el coste de una invasión a gran escala sería prohibitivamente alto Oleg Chupryna

martes, 8 de febrero de 2022, 08:49 h (CET) La reciente acumulación militar de las fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania, que los medios de comunicación internacionales sacaron a la luz, para muchos fue una sorpresa. Para aquellos que siguen más de cerca la política internacional de Rusia, no hay mucha sorpresa. En realidad, Rusia está en guerra contra Ucrania durante los últimos ocho años, desde que anexó Crimea en 2014 e invadió clandestinamente la región de Donbas en el este de Ucrania por el medio de fuerzas delegadas. Desde entonces, en este llamado ‘conflicto de baja intensidad’ 14 000 ucranianos, incluidas mujeres, niños y ancianos, perdieron sus vidas, más de dos millones de personas fueron desplazadas, el país perdió el 7 por ciento de su territorio y el 20 por ciento de su base industrial.

Las conversaciones interminables dentro de los llamados formatos de Normandía y Minsk no ofrecieron ninguna solución, ya que Rusia no está dispuesta a comprometerse y hay una razón para ello. Esa razón es un hombre en el Kremlin, el presidente ruso, el hombre en misión. El autócrata ruso que ha estado en el poder desde el año 2000. Aún antes de él, el liderazgo de Rusia tenía como objetivo superar los resultados del colapso del imperio soviético.

El presidente Yeltsin creía que la formación de la Comunidad de Estados Independientes era solo el comienzo de una nueva unión postsoviética. Incluso algunos bien conocidos ‘liberales’ rusos como Anatoliy Chubays hablaron sobre la construcción de un nuevo ‘imperio liberal’ en lo que Rusia llama su ‘extranjero cercano’.



Vladimir Putin, aparentemente, cree en su gran misión y está decidido a completarla. Entonces, ¿cuál es su misión? Ya en 2007, en su infame discurso en Múnich, el presidente Putin afirmó que el colapso de la URSS ‘fue la mayor tragedia del siglo XX’. Increíble, pasar por alto de las dos guerras mundiales devastadoras en las que se perdieron casi cien millones de vidas humanas, muchos más resultaron heridos y países enteros fueron destruidos. Está por encima de entender que una disolución pacífica y prácticamente incruenta del imperio comunista totalitario que mató a millones de sus propios ciudadanos en las purgas y otros experimentos del régimen utópico sin alma, Putin considera la mayor tragedia del siglo.

Desde su discurso en Múnich, el presidente ruso declara abiertamente sus puntos de vista geopolíticos revanchistas y sus intenciones de superar su ‘mayor tragedia’ del siglo y de una forma u otra para restaurar el imperio. Recientemente, en julio de 2021, en su largo ensayo, Putin prácticamente niega al pueblo ucraniano su identidad nacional. Para él, la independencia de Ucrania es una tontería histórica, creada artificialmente por Occidente para debilitar y dividir a la ‘Rusia histórica’. Junto con los ucranianos, niega a los bielorrusos su identidad nacional.

Durante años, la máquina de propaganda del Kremlin ha estado lavando el cerebro a los rusos con el viejo mito soviético sobre el ‘occidente malvado’, cuyo único sueño es destruir a la madre-Rusia. No son solo los propagandistas televisivos del Kremlin, altamente pagados, que día y noche transmiten mentiras y odio hacia el Occidente democrático. Los funcionarios de Rusia a menudo declaran abiertamente en la televisión nacional reclamos territoriales sobre antiguas partes de la Unión Soviética, como Ucrania, Kazajistán, los estados bálticos o incluso antiguos súbditos imperiales de la Rusia zarista, como Finlandia y Polonia. Por ejemplo, Vladimir Zhirinovskiy, ex-jefe adjunto de la Duma estatal de Rusia, a menudo llama a bombardear Estados Unidos o invadir Europa. Y eso no es sólo un truco de propaganda.

Las acciones de Rusia hablan incluso más fuerte que las palabras de sus propagandistas y políticos. Incluso antes del presidente Putin desde principios de la década de 1990, Rusia, ya estaba haciendo esfuerzos para restaurar el control sobre el antiguo espacio soviético. Invadió Georgia en 2008, anexó Crimea en 2014, controla partes de Moldavia (Transnistria), Georgia (Abjasia y Osetia del Sur), Ucrania (Donbass). El Kremlin apoya a los dictadores más notorios como el sirio Bashar Assad, el bielorruso Alexander Lukashenko y otros. El régimen de Putin asesinó sin piedad a sus oponentes políticos como Boris Niemtsov y muchos otros, Alexey Navalniy apenas escapó del envenenamiento por el notorio Novichok. En el extranjero, Putin es tan despiadado como en casa, el asesinato de Alexander Litvinenko, un intento de envenenar al padre y la hija de Skripal en el Reino Unido, un intento de matar al primer ministro de Montenegro, Milo Djukanovic, son solo algunos de los ejemplos más publicitados de eso.

El Kremlin, consciente de que Rusia es significativamente más débil económica y militarmente y no puede luchar contra Occidente directamente, utiliza los llamados métodos de guerra híbridos en su confrontación con Occidente. El Kremlin gasta cientos millones de euros en su propaganda anti-occidental dentro y fuera del país, tratando de convencer a la gente de la insostenibilidad de los valores democráticos liberales y los regímenes políticos basados en ellos. El régimen de Putin corrompe a los políticos occidentales, rinda apoyo financiero a partidos radicales de derecha e izquierda como el Frente Nacional Francés o el Cinco Estrellas italiano.

Rusia interfiere regularmente en las elecciones de las democracias occidentales, se inmiscuyó en el referéndum del Brexit y en el ‘referéndum’ catalán. Provocaciones por los aviones de combate rusos realizan regularmente provocaciones con una intrusión en el espacio aéreo de los países miembros de la OTAN. Incluso los países neutrales, como Suecia, Finlandia o Irlanda, ya no se sienten seguros. Todas esas tácticas se han utilizado para debilitar la estabilidad y la unidad de las democracias occidentales.

Además, Vladimir Putin tiene razones domésticas para continuar con su agresión contra Occidente. El empeoramiento de la situación económica de los rusos comunes ha llevado a la disminución de su popularidad. Durante mucho tiempo, la popularidad de Putin se basó en gran medida en su imagen de ‘hombre fuerte’ y ‘recolector de tierras históricas rusas’. Después de que Rusia anexó Crimea, la aprobación personal de Putin entre los rusos se disparó a la impresionante cifra de 86 por ciento. Renunciar a la política imperialista conduciría a una mayor pérdida de apoyo popular y pérdida de poder. Eso podría potencialmente conducir a su enjuiciamiento y encarcelamiento.

Mientras Rusia acumula tropas cerca de las fronteras de Ucrania, el Kremlin ha presentado al Occidente unas ‘proposiciones’ sin precedentes, que parecen a un ultimátum. En esencia, las demandas del Kremlin en realidad significan que Rusia quiere que Europa regrese a donde estaba hace un cuarto de siglo. Europa dividida en las esferas de influencia entre Los Estados Unidos y Rusia. Quiere dominar el antiguo espacio soviético y Europa del Este, sin tener en cuenta los deseos e intereses de esas naciones. Le dio a entender aOccidente que en caso de no aceptar esas demandas Rusia podría usar la fuerza para lograr sus objetivos. Es imposible saber cuánto hay de farol en esas demandas insolentes y completamente inaceptables. La falta de decisión y unidad por parte de Occidente en el pasado puede haber llevado a Moscú a creer que vale la pena intentarlo. Ciertamente, Vladimir Putin es un político pragmático y hábil, por lo que es poco probable que juegue con la suerte si no tuviera confianza en el éxito.

El Occidente colectivo demostró su apoyo a Ucrania y amenazó con aplicar sanciones económicas considerables contra Rusia en caso de una ofensiva militar a gran escala contra Ucrania. Los EE. UU., el Reino Unido, Canadá y varias naciones vecinas de Europa del Este comenzaron a suministrar a Ucrania misiles portátiles antitanque y antiaéreos como Javelin, NLAW, Carl Gustaf y Stinger. Esa fue una señal rápida y poderosa para el Kremlin, pero aún así no sería suficiente. Esas armas son una adición sustancial a la defensa antitanque y aérea de Ucrania. Ahora las fuerzas armadas de Ucrania tienen serias posibilidades de defenderse o incluso detener los tanques rusos almacenados en sus fronteras. Aún así, eso puede no ser suficiente para convencer a Putin. Suministrar armas más modernas a Ucrania será más convincente. La defensa aérea de Ucrania es vulnerable contra los misiles balísticos de medio alcance Iskander de Rusia que, según se informa, Rusia está reubicando más cerca de las fronteras de Ucrania.

El famoso sistema anti-misiles Patriot norteamericano podría eliminar efectivamente esta vulnerabilidad. Eso por sí solo disuadiría a los líderes de Rusia de usar una invasión a gran escala en Ucrania. Sin embargo, el suministro y entrenamiento del ejército ucraniano para usar los sistemas requeriría muchos meses.

¿Cuál sería entonces la solución a corto plazo? En tales circunstancias, aparentemente la única solución viable sería que EE. UU. declarara que introduciría una zona de exclusión aérea sobre Ucrania en caso de que Rusia comience la ofensiva. Es poco probable que Rusia detenga sus operaciones de guerra híbrida contra Occidente y sus aliados mientras Vladimir Putin permanezca en el poder. Sin embargo, el Occidente debe seguir asegurándose de que el Kremlin sepa que el coste de una invasión a gran escala sería prohibitivamente alto. Solo entonces, se abstendrá de ello.

