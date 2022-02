Sistemas electorales (II) Ángel Morillo Triviño, Badajoz Lectores

lunes, 7 de febrero de 2022, 08:56 h (CET) Bien. Vamos con el segundo episodio en el que escrutaremos al Reino Unido (una de las Democracias más antiguas del mundo), a la Alemania actual y a los italianos, que, dicho sea de paso, son tres de los países económicamente más desarrollados de Europa…, junto a Francia, ya “transcrita” en la primera parte de esta disquisición. Por cierto, en el capítulo dedicado a Francia olvidé decir que según el medio The Economist, que establece una clasificación de las Democracias (Democracia plena, Democracia deficiente, Regímenes híbridos y Regímenes Autoritarios), los galos ocupan el puesto 24 con 7,99 puntos sobre 10 por detrás de Corea del Sur (23) y España (22), y es considerada por tanto como una Democracia deficiente, aunque muy cercana a las consideradas Democracias plenas (entre 8 y 10 puntos).



REINO UNIDO (Inglaterra, Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte): Antes de ver su “sistema electoral”, conviene saber que el Reino Unido es una monarquía parlamentaria que, a diferencia de otros regímenes carece de Constitución escrita, esto es, de un código político único y que requiera un procedimiento especial de elaboración y reforma para determinar las instituciones básicas del Estado, su régimen territorial, los derechos y libertades públicas. El monarca es el Jefe del Estado, y como en todas las monarquías su elección es por sucesión o abdicación (como es el caso actual de nuestro país).

No hay sistema electoral alguno para la Jefatura del Estado como ocurre, por el contrario, en una República. El Reino Unido ocupa el número 16 de la clasificación de The Economist con 8,54 puntos que la encajona entre los 23 países que son considerados Democracias plenas, por detrás de Uruguay (13) y de Alemania (14).

El Parlamento británico ostenta el Poder Legislativo. Se basa en un sistema bicameral, formado por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores.

La Cámara de los Comunes (House of Commons) está compuesta por 659 miembros elegidos por sufragio universal libre, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos mayores de edad. El sistema electoral empleado es el de mayoría relativa o first-past-the-post, por el que se elige un único representante en cada distrito electoral (circunscripciones uninominales). La Cámara se disuelve cada cinco años como máximo, debiendo celebrarse nuevas elecciones generales.

La Cámara de los Lores (House of Lords) está compuesta por un número variable de miembros, actualmente 781, que a diferencia de lo que sucede en la Cámara de los Comunes no son elegidos por los ciudadanos. Pueden ser Lores temporales o Lores espirituales. De los primeros, la mayoría son de carácter vitalicio, nombrados por el monarca con el asesoramiento del primer ministro, mientras que algunos de ellos son de carácter hereditario. Un máximo de 26 miembros son Lores espirituales (los arzobispos de Canterbury y de York y 24 obispos). Esta Cámara apenas tiene poder alguno salvo en cuestiones judiciales.

Los dos partidos políticos de Inglaterra más populares son el Partido Conservador (el Partido de la derecha, actualmente ocupa 306 escaños y ha estado presente desde el siglo XVII) y el Partido Laborista creado en 1900 en una reunión de los sindicatos que ocupa 254 escaños en la Cámara de los Comunes. También tiene relativa importancia el Partido Liberal que tiene la misma antigüedad que el Conservador, aunque cuenta con tan sólo 63 escaños en la Cámara de los Comunes. Pero el sistema político de Inglaterra contempla un órgano muy importante conocido como el Muy Honorable Consejo Privado de Su Majestad, también conocido como Consejo Real y cada uno de sus representantes pertenece a la Cámara de los Comunes o bien a la Cámara de los Lores.

Aunque asociados con Inglaterra para algunas cuestiones, la Isla de Man, Jersey y Guernsey tienen sus propios parlamentos y no son parte del Reino Unido, de la Unión Europea ni de Inglaterra.

En cuanto al gobierno local, Inglaterra se divide en cuatro niveles de entidades subnacionales: regiones, condados, distritos y parroquias (pueblos). Los distritos en Inglaterra pueden tener también el status de burgo (borough), City, o burgo real. Los condados o Shire (condados no metropolitanos) se dividen en distritos no metropolitanos. En ellos el poder se comparte con el consejo del condado pero de forma diferente al de los condados metropolitanos en épocas anteriores. Las elecciones locales, tanto en Irlanda del Norte como en Escocia, se realizan a través del voto transferible. Sin embargo, en Inglaterra y Gales emplean el sistema de pluralidad de un solo miembro.

Las elecciones a Alcalde, se caracterizan por un sistema de votación que implica que los ciudadanos rellenen tres papeletas, dos para la asamblea (una para los 11 concejales que representan a toda la ciudad y otra para los 14 que representan a los distritos) y una tercera para el Alcalde. Para elegir al primer edil, los británicos tienen la opción (aunque no es obligatorio) de emitir dos votos, de primera y segunda preferencia. Si uno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos, resulta elegido automáticamente, y si ninguno llega a ese porcentaje, se quedan los dos aspirantes más votados (eliminando al resto) y se tienen en cuenta la segunda preferencia, de forma que gana quien obtenga más votos en total combinando los de primera y segunda preferencia.

Hay que tener en cuenta que en el caso de Londres se produce una excepción y el Alcalde es elegido por voto suplementario, que es un sistema que brinda a los electores una mayor variedad de opciones al momento de marcar su papeleta, marcando con el número uno a su favorito, con el dos a su segunda opción, con el tres a su tercera, y así sucesivamente. Finalmente, hay que mencionar las elecciones a comisario de policía, para las que se utiliza el sistema de voto suplementario.

ALEMANIA: Los alemanes tienen dos Cámaras: El Consejo Federal (en alemán, Bundesrat) es el órgano de representación de los dieciséis Estados Federados de Alemania, con sede en la antigua Cámara de los Señores de Prusia en Berlín (Preu Bisches Herrenhaus). Su segunda sede se encuentra en la antigua capital de la Alemania Occidental, Bon. El Bundesrat actúa como órgano constitucional federativo y legislativo de Alemania y en la práctica ejerce las funciones de una Cámara Alta y tiene por funciones aprobar, rechazar o sancionar las leyes federales que afectan a las competencias de los Estados Federados. Sus miembros son nombrados por los Gobiernos de los Estados Federados. La otra Cámara es El Parlamento alemán (el Bundestag).

El sistema electoral federal alemán (en alemán: Bundestagswahlrecht) regula la elección de los miembros del Bundestag alemán. Considerado por muchos como uno de los sistemas electorales modélicos del mundo, se corresponde con los sistemas proporcionales, más concretamente, de representación proporcional personalizada. Se caracteriza por la combinación del principio de la representación proporcional, que determina la composición del Parlamento, con la regla decisoria de la mayoría relativa, que rige para la mitad de los escaños, en función de un voto personal.

Por mandato constitucional, una ley federal ha de regular el proceso electoral de la Cámara Baja alemana (función actualmente cumplida por el Acta Electoral –Bundeswahlgesetz-) que junto con la propia constitución fijan el marco institucional-legal del sistema electoral. Las elecciones han de celebrarse cada cuatro años, por sufragio universal, directo, libre igual y secreto. El derecho a voto se consagra como un derecho exclusivo de todos los ciudadanos alemanes, con el único límite en la edad mínima para votar, en el caso alemán los 18 años. Así, las características básicas más notorias del sistema alemán son: el votante dispone de dos votos, el primer voto a un candidato específico por circunscripción y un segundo voto a una de las listas cerradas que presentan los partidos.

La distribución de los escaños que determina la composición de la Dieta Federal (Bundestag) se realiza a nivel nacional, efectivamente en un distrito único. Existe una barrera legal de representación inicial de un 5% (a nivel nacional) para poder participar en la distribución de los escaños, aunque existe la posibilidad de obtener representación obteniendo tres mandatos directos. Existen 299 escaños uninominales, es decir, la mitad de los 598 escaños son elegidos directamente por el primer voto. El Segundo voto determina la cantidad de parlamentarios que cada partido tendrá en el Bundestag. Los 598 escaños parlamentarios se distribuyen entre aquellos partidos que alcanzaron el 5% de los segundos votos válidos.

Desde enero de 2008 se utiliza la distribución de asientos mediante el método Sainte-Lagüe. Y a los políticos se les permite competir simultáneamente como candidatos de distrito y dentro de la lista regional, y los ciudadanos pueden apoyar a partidos diferentes en cada uno de los votos. Dos apuntes más de Alemania (sin entrar a analizar su gran complejidad) y cierro con Italia. El Artículo 63 de la Ley Fundamental de Alemania (como se le llama a la Constitución) establece que el canciller federal es elegido por el Bundestag a propuesta del Presidente de la República Federal de Alemania mediante votación secreta.

Alemania es una República Federal compuesta por 16 Estados federados, llamados Länder (en singular Land que significa Estado) o, de forma oficiosa, Bundesländer (singular Bundesland, Estado federado) que tienen sus propios Parlamentos (el Landtag) y Gobiernos elegidos cada cuatro o cinco años y que están representados en el Consejo Federal (Bundesrat). Existen a su vez otros niveles de la administración -que no vamos a analizar para no cansar- como son las regiones administrativas (singular Regierungsbezirk), los distritos (singular Kreis) a nivel intermedio y los municipios (singular Gemeinde) a nivel local. Y claro, Alemania se encuentra en el puesto 14 del ranking de The Economist con una puntuación de 8,67 sobre 10, lo que la convierte en uno de los 23 países considerados Democracia plena.

ITALIA. Italia es una República con dos Cámaras: La Cámara de Diputados y el Senado. El Presidente de la República es elegido por el Parlamento en una sesión conjunta de las dos Cámaras. Además, las 20 regiones de Italia aportan 58 representantes, en calidad de electores especiales, de manera que cada región aporta tres electores, salvo Valle de Aosta, que aporta sólo uno.

Los italianos estrenaron en las pasadas elecciones (2018, si mal no recuerdo) una nueva ley electoral muy complicada que combina el sistema de elección proporcional con el mayoritario y no garantiza una mayoría estable en las dos Cámaras del Parlamento. Unos 50 millones de italianos fueron convocados para elegir 630 Diputados y 315 Senadores. En la Cámara de Diputados y el Senado, cerca de de un tercio de los escaños (232 Diputados y 116 Senadores) fueron asignados en circunscripciones uninominales, siendo electo el candidato más votado. Los escaños restantes (398 Diputados y 119 Senadores) se repartieron en forma proporcional entre las listas presentadas por los partidos o las coaliciones en circunscripciones regionales. Para acceder al Parlamento, un partido debe obtener al menos el 3% de los votos, mientras que una coalición debe obtener al menos el 10% de los votos. Señalar que, por constitución, ambas Cámaras del Parlamento tienen el mismo poder, votan la confianza en el Gobierno y adoptan leyes.

Los partidos que no alcanzan el 1% de los votos quedan descartados, aun si forman parte de una coalición. Estos umbrales se aplican también al Senado, aunque en la Cámara de Diputados una lista que obtiene el 20% de los votos en una de las 20 regiones en las que está dividida Italia puede acceder al Parlamento independientemente de los resultados a nivel nacional. Para votar al Senado hay que tener 25 años y el candidato al menos 40 años. Un candidato puede presentarse una sola vez con el sistema uninominal, pero puede participar también en las listas de las circunscripciones del sistema proporcional.

Por último señalar que Italia tradicionalmente se divide en cinco grandes áreas geopolíticas y en 20 regiones administrativas, de las cuales cinco gozan (por motivos históricos, geográficos y étnicos) de autonomía y un estatuto especial (Cerdeña, Friuli-VeneciaJulia, Sicilia, Trentino Alto Adigio y Valle de Aosta). Y que la manera de elegir Alcalde se realiza expresando los votantes su voto directo por el Alcalde o un voto indirecto votando por el partido de la coalición del candidato y si ningún candidato recibe el 50% de los votos durante la primera ronda, los dos mejores candidatos pasan a una segunda ronda a celebrarse dos semanas después. El número de escaños para cada partido se determina proporcionalmente utilizando el sistema D´Hondt, y sólo las coaliciones con más del 3% de los votos son elegibles para obtener escaño. Añadir que Italia, según The Economist, se encuentra en el puesto 29 (entre los 52 países que se consideran Democracias deficientes) con 7,74 puntos sobre 10, por detrás de Israel.

