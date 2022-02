Respiro y moral para el Coosur Betis (84-81) Victor Diaz

@VictorVictoris3

sábado, 5 de febrero de 2022, 20:13 h (CET) Victoria muy necesaria la que esta tarde ha conseguido el Coosur Betis, ganando además un final apretado en casa, lo que no ocurría desde la jornada inicial ante el Morabanc Andorra.

Los verdiblancos ponen el “4” en un casillero todavía escuálido pero que se ve aliviado tras dar buena cuenta de un equipo de Copa, que está haciendo las cosas sumamente bien como el Río Breogán, que se queda con nueve partidos ganados y otros tantos perdidos.

Cuando más complicado parecía todo, Shannon Evans, a quien tanto hemos criticado en días anteriores, se ha echado el equipo a sus espaldas en los segundos finales y ha encabezado un triunfo que, con algún que otro partido de menos, le pone igualado con el San Pablo Burgos y a tan solo dos del Monbús Obradoiro y de los andorranos.

Inicio como pollos sin cabeza

No obstante, la primera mitad se desarrolló prácticamente toda ella a tironcitos, predominando el mejor hacer de un equipo, el lucense, que está en la Copa, sobre el que cierra la tabla.

Kalinoski, con dos triples, y Sergi Quintela, con su buen hacer en la dirección, hacían al Breogán imponerse a un Betis caótico como durante casi toda la campaña, y en el que apenas daban ánimo a la grada las impetuosas acciones puntuales del regresado Mike Torres.

Dos canastas del ahora segundo base bético, la segunda de ellas sobre la bocina, hicieron que los gallegos no se fueran demasiado en el marcador al final del primer cuarto (14-21).

El juego de los locales apenas si evolucionaba en los segundos diez minutos: circular el balón por el exterior y tirar -y fallar- de tres. El juego interior apenas si existía por parte bética. Kalinoski, a base de forzar faltas de tiro y Lukovic, desde dentro y desde fuera, seguían haciendo avanzar a su equipo, que con una canasta de Jankovic se puso con +10 (24-34) a tres minutos del descanso.

Cambia el acierto ofensivo

Pero, miren ustedes por donde, de ahí al descanso los triples le empezaron a entrar al Coosur Betis. Báez, con dos; Leslie, Vitto Brown… Ello, combinado con una mejor actitud atrás, hizo a los de Casimiro levantar los diez puntos de renta y remontar el marcador al descanso, con un triple de Evans (42-40).

El tercer parcial supuso un toma y daca ofensivo, en el que el acierto exterior bético tuvo su continuidad, mientras que los gallegos percutían un poco más desde la zona.

Los de Casimiro, con Brown y Bertans puntualmente acertados, cobraron seis de renta (58-52); pero el Breogán no perdió la compostura en ningún momento, gracias al temple de Musa y a la ejecución de Kalinoski.

Un triple de éste, uno más, previas varias acciones positivas de Lukovic, volvió a darle la delantera a los de Mrsic, justo sobre la bocina del tercer cuarto (65-66). Y con otros cuatro puntos en el tramo inicial del último cuarto completó los veinte puntos con los que trajo a San Pablo por la calle de la amargura.

Pero ahí quedó su aportación, ya que la capacidad de lucha del equipo de las trece barras consiguió anularle y, por tanto, que disminuyera el caudal ofensivo de su equipo.

Fue un período final más farragoso, propio de los equipos que gustan más de tirarse al fango y pelear, y ahí el Betis se manejó un poco mejor.

Evans, en plan Jordan

Con todo y con eso parecía que el duelo podía acabar decantándose del lado lucense (74-77 a menos de 2 minutos, con canasta de Musa); pero ahí emergió la figura de Evans, primero para poner por delante al Betis con un triple (78-77) y luego, tras el tiro libre de Musa, para dar cuatro puntos de ventaja a los suyos (82-78) con una penetración marca de la casa y dos tiros libres con sangre fría.

Un triplazo de Lukovic daba emoción a falta de 16 segundos, pero de nuevo Evans, frío como el hielo desde la personal, dio un margen de tres a su equipo que supo aprovechar con una sensacional última defensa.

Así, un pabellón San Pablo con una entrada algo mayor que en jornadas precedentes pudo celebrar de nuevo una victoria que le pone en camino de soñar con una reacción que le posibilite, un año más, arreglar el desaguisado de la primera vuelta. Pero ello deberá refrendarlo el miércoles, en el duelo directo también en casa ante el Urbas Fuenlabrada.

84- COOSUR REAL BETIS: Evans (18), Leslie (3), Bertans (10), Brown (13), Pasecniks (12) -cinco inicial-, Torres (6), Cvetkovic (8), Almazán (4), Wiley (4) y Báez (6). 81- RÍO BREOGÁN: Bell-Haynes (9), Sergi Quintela (6), Musa (14), Lukovic (15), Jankovic (10) -cinco inicial-, Kalinoski (20), Sakho (2), Erik Quintela (-), Iván Cruz (5) y A. Urtasun (-). ÁRBITROS: Juan Carlos García González, Raúl Zamorano y Esperanza Mendoza. Eliminaron por personales al visitante Sakho. PARCIALES: 14-21, 28-19, 23-26 y 19-15. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), 21ª jornada de la Liga Endesa 21-22. 3.600 espectadores. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Respiro y moral para el Coosur Betis (84-81) El Coosur Betis vuelve a llegar tarde (72-81) Nadar para morir en la orilla (76-87) El Coosur Betis tampoco pudo ante el invicto Barça (61-78) Este Betis tiene otra pinta (102-98)