La Equilibrista editorial presenta sus novedades: “Irreverente”, “Ya no me rompo” y “Diatriba” Poesía Redacción

viernes, 4 de febrero de 2022, 09:07 h (CET) Esteban Page se hace valer en Irreverente de la fórmula poética para el lanzamiento de mensajes contemporáneos que, de una u otra forma, desde lo concreto abrazan la universalidad y desde lo fechado la atemporalidad.

Cuatro partes suman este parto: la primera, «Irreverentemente quieto», de marcado carácter social; la segunda, «Dentro», es una compilación de sensaciones interiores que se expanden en las páginas para ser compartidas con el lector; en «Chivatazos», la tercera parte, el autor toma como sugerencia obras de otros creadores, con el fin de compartir una comunicación más allá de las personalidades, los entornos y las épocas; y en la última, «Ahora tú», se produce una invitación de equipo al lector para que se sume a la obra y se convierta en coautor.

Esteban Page (Madrid, 1969) es diplomado y grado en Trabajo Social. La publicación del fanzine EntrePlanetas, de la que fue coautor y coeditor en su adolescencia, le sirvió de lanzadera para la realización de programas de radio culturales, musicales y de participación social, y para la colaboración en equipos profesionales vanguardistas de diseño gráfico, arquitectónico e industrial en los que ha trabajado durante años. En 2020 publica Días libres, su novela debut previa a Irreverente.

“Alumbrados pisamos sin cicatrices el aceite sobre el espejo. Resbalamos felices, libres de equipaje hacia todos lados, sueltos, ilusos, en un presente hijo de un pasado oculto en el trastero de los rotos del tiempo. Lo que veo es, y ya. La memoria no la recuerdo. Hablo y olvido. Hago y olvido. Ando y olvido lo que nada es, porque no lo recuerdo. ¿Olvidamos cuando morimos o morimos cuando olvidamos?” (Irreverente, La Equilibrista)

Fuensanta de la Cruz Samblas nació en Madrid el 18 de septiembre de 1977. En su adolescencia tardía se trasladó a la capital, donde trabajó en lugares comunes de oficina. Posteriormente, un giro radical la llevó a Londres y a una nueva profesión como Terapeuta Holística Animal. Tras una etapa que señala un antes y un después en su vida, gestó este poemario. Hoy, Fuerteventura es su lugar, y Espacio Circular su territorio artístico donde continúa su labor poética.

“Me dejé un pedazo de carne en el borde de la barandilla. Tu respiración se convirtió en mi exhalación vital. Llegó de pronto, sin intuirlo. Una masa oscura de luz cayó sobre nuestras cabezas, Y la tuya estaba habitada por esa masa roja inquietante. Sabía que el resto de nuestras vidas serían otras vidas, Que aquella visitante venía a cambiarnos, a devolvernos al mundo con otra persona.” (Ya no me rompo, La Equilibrista)

“Diatriba” es un libro de marcado tono inconformista, iconoclasta e irónico, dedicado “a quienes anhelan nadar, bucear, pero la botella no les da para aire comprimido”. La primera sección hace de marco mental introductorio de un narrador poético que cuestiona, entre otros, los caminos elegidos, el concepto del éxito o el actual estado de frentismo social. En la segunda sección, el blanco alcanza también al desgastador enfrentamiento entre pares. Finalmente, la tercera sección se adentra en temáticas de rabiosa actualidad, tales como la precariedad, las persecuciones postmodernas, la catastrófica realidad medioambiental, la fragilidad humana a pesar de egolatrías y megalomanías, burbujas inmobiliarias, conciliación laboral, violencia machista y otras piedras de Sísifo, que a diario rodamos montaña arriba sin fe y con desgana “entre nuestras / maledicentes orejeras, / tan duros por fuera, / que se diría de hormigón / del que no lleva encofrado”.

Juan Ráez Padilla nació en Úbeda (Jaén) en 1977. Es Doctor Europeo en Filología Inglesa y Profesor Titular en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales trabajos de investigación sobre simbología literaria y el poeta irlandés Seamus Heaney. Es autor de los volúmenes Los cuatro elementos y Seamus Heaney (2007) y Tierra, agua, aire y fuego: Manual de simbología (2015). En el ámbito literario, es autor del poemario Touché (2021).

“En momentos de in- flexión, algunos con- torsionan la genu- flexión. Dimitiendo. Escribiendo poemas. Desmintiendo, fuere como sea. El yoga y sus confinamientos oseopáticos tienen sus límites.” (Diatriba, La Equilibrista)

