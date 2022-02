Los abusos sexuales a menores Debemos revisar, todos, el desarrollo de la normativa educacional sobre estos temas. Preguntar, leer, informarse… Ángel Alonso Pachón

jueves, 3 de febrero de 2022, 11:04 h (CET) Repugnante, asqueroso, repulsivo, despreciable. Irresponsable, imprudente, incompetente, insolventes. Miserables… Términos que deberíamos aplicar a la “masa salarial política”, simplemente, por la ambigüedad y por el pasotismo hipócrita, disfrazado de prudencia ante el tema gravísimo de los “abusos sexuales a menores”.

Jugar al “trilerismo oportunista” ante este problema social, tiene una definición, la señalada al comienzo de este escrito. Da vergüenza que un Ministerio de Igualdad no haya dados los pasos necesarios ante la fiscalía para que todos y cada uno de los posibles casos de abusos sexuales sean investigados de forma justa, objetiva e independiente, tengan origen en cualquier estamento social. Ahora algún Partido obtuso propone investigar a la Iglesia, otros Partidos entreabiertos se contentan con hacer declaraciones y el resto de Partidos reales (todos nosotros), seguimos callados, sin decisión, sin moral comprometida.

La Iglesia, mejor dichos “personajes” ubicados en esa Institución, los Centros de acogida a menores, los Centros escolares, las Organizaciones deportivas, los Centros de gimnasia infantiles y juveniles… y…

Las Instituciones que favorecen, sin criterios objetivamente prudentes, módulos de formación “sexual” a edades fuera de contexto y, si lo están, aplican métodos obsesionados con la “igualdad de género”, saltándose el derecho de los Padres y cualquier tipo de formación, consulta y regulación médico sanitaria.

Debemos revisar, todos, el desarrollo de la normativa educacional sobre estos temas. Preguntar, leer, informarse… No se puede utilizar el sexo como obsesión y menos sin criterios meramente normales, como serían la moral familiar, la tradición religiosa familiar, las normas básicas de convivencia sana, los principios exigibles a los formadores educadores.

Cuando todo un Ministerio de Igualdad, entiende ese concepto colocando en la entrada de su Sede dos banderolas: la bandera del movimiento LGTB y otra con el título FEMINISTAS. Parece ser, que para la señora Montero los demás somos EXTRA TERRESTRES. Todos y cada uno de los casos de ABUSOS SEXUALES A MENORES deben ser “Casus Belli”, inmediata, sin escrúpulos…

Aquí el miedo y la prudencia destrozan inocencias y ponen la simiente que genere personas inestables, inseguras descolocadas, violentas… ¿Qué responsabilidad tienen los que manifiestan posibles abusos sexuales en los colegios pasados veinte o treinta o cuarenta años? Esas personas serán responsables de que los “presuntos abusadores” hayan podido seguir actuando.

Lo dicho, creo que está bien, pero es muy importante ser OBJETIVOS y PRUDENTES. Hoy don Vicente FERRER MOLINA, en el periódico El ESPAÑOL, escribe un artículo digno de ser leído: “Juzguemos al entrenador que propuso una violación grupal”. En el artículo se puede observar lo que es el “hecho, el contexto, el pasado, la prudencia, la decapitación, la objetividad, la firmeza en la justicia…”

