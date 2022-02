La digitalización Los bancos no pueden cerrar oficinas, eliminar cajeros, no respetar a sus clientes y convertir la empresa en un “monstruo telemático” Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 3 de febrero de 2022, 08:30 h (CET) Los bancos prevéen que la digitalización y el lanzamiento de plataformas globales generen mucho valor, con aumento de ingresos y ahorros de costes. Este proceso, desde el punto de vista económico, es totalmente lógico; los avances tecnológicos hacen que la “mano de obra” sea cada vez más selectiva. Cada “circuito” instalado en un proceso aumenta la productividad y minora las personas. Todo perfecto, si la EVOLUCIÓN es CONTROLADA y se sabe EQUILIBRAR los Sistemas Productivos con las Estructuras Sociales.

Esta situación, sin embargo, no ha tenido en cuenta el concepto “natural”. Natural es el aprendizaje de la lengua en un niño… Natural es el aprendizaje de los objetos en el proceso de desarrollo del nacido… Natural es aprender a convivir…

No es natural, sin embargo, que un niño comprenda determinados conceptos, como TRABAJAR, SUPERAR, ASEGURAR, ENFERMAR, ENVEJECER…

Ciertas esferas de la sociedad, por la edad, por la formación, por la ubicación, por la economía, por los hábitos…, no puede asumir la DIGITALIZACIÓN y tienen todos los derechos a que SUS REALIDADES sean tenidas en cuenta.

Los Bancos no pueden cerrar oficinas, eliminar cajeros, no respetar a sus clientes y convertir la empresa en un “monstruo telemático”, que perjudica seriamente a los que depositan en ellos su nóminas y sus ahorros.

Exigir que sea “NATURAL” lo que situaciones reales hacen INCOMPRENSIBLE, DIFICIL e IMPRUDENTE, es el problema que hoy día está invadiendo diversas capas sociales.

Un “mayor”, con todas sus circunstancias, cada uno la suya, por edad, por salud, por incapacidad, debe tener el DERECHO a ser atendido “tradicionalmente” y no por medios telemáticos que ni conoce ni sabe utilizar. Eliminar la seguridad de los clientes puede dar origen a responsabilidades del “servidor”, en este caso los BANCOS.

Unas pequeñas reflexiones: Si las Empresas pagaran en mano a los operarios… si la Seguridad Social pagara las pensiones por ventanilla o por giro… si las Compañías de servicios tuvieran que cobrar sus facturas casa por casa… ¿Qué dinero entraría en los Bancos? Si los medios de Transporte Público tuvieran que tener conductor y cobrador… Si el Transporte Público por ferrocarril tuviera que tener un vigilante cada dos vagones… Si todos los parques de descanso y juego infantil tuvieran que tener vigilancia según superficie…

Estas situaciones tienen respuestas.: Habría más puestos de trabajo. Cada persona tendría sus ganancias. Los Bancos tendrían que reinventarse.

Si no es posible por respeto a la evolución, entonces: Falla la responsabilidad del Gobierno Fallan las condiciones exigidas a la Banca, como empresa necesaria. Falla el DERECHO de los mayores.

Retirar efectivo en la calle, haciendo cola es la mejor manera de alimentar el robo, de perjudicar la salud y de generar violencia.

Los Cajeros Automáticos, convertidos en máquinas de operaciones, son herramientas inadecuadas, inadaptadas y, me atrevería a decir, hasta ilegales porque, con ellos, se está exigiendo que sea NATURAL lo que una o dos generaciones no han estudiado ni tienen tiempo para aprenderlo. Soluciones hay… Derechos hay… Responsabilidad (¿?) Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tiempo a destiempo para el despotismo ilustrado La tragedia de permanecer suspendido fuera de la historia Lorca, la sedición porcina No habrá penas por sedición ni por atentado a la autoridad, ni serán inhabilitados para que puedan seguir votando al PP y al partido fascista Castillo gira a la derecha Nuevo Gabinete es pro-establishment La digitalización Los bancos no pueden cerrar oficinas, eliminar cajeros, no respetar a sus clientes y convertir la empresa en un “monstruo telemático” Todo parece negarse o invertirse Frente a la incertidumbre que nos descuartiza y la división que nos atemoriza, nuestro comportamiento ha de ser de certeza y de preservación de los diversos ambientes, tanto naturales como humanos