​La Feria De Los Colegios reúne a los países más demandados por los estudiantes para estudiar en el extranjero El Wanda Metropolitano será el lugar elegido para la edición madrileña, que se celebra los días 19 y 20 de febrero Redacción

miércoles, 2 de febrero de 2022, 10:55 h (CET) Completar los estudios con cursos de inmersión lingüística en el extranjero es un requisito cada vez más esencial en el currículo de los pequeños estudiantes. En los últimos años, se ha ampliado la oferta de cursos y programas en el extranjero, abriendo la horquilla de edad desde los 10 años hasta cursos para adultos y empresas. Conscientes de esta necesidad, La Feria De Los Colegios ha contado siempre con un espacio reservado a los estudios en el extranjero y este año, en su VIII edición de Madrid, ha elegido los 5 países más demandados por los estudiantes y sus familias para formar parte de sus jornadas.



EE.UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda y Francia son los lugares que más estudiantes españoles reciben. Las personas que visiten la Feria de Madrid los días 19 y 20 de febrero, podrán informarse sobre las características de cada sistema educativo, los distintos programas, hábitos y maneras de vivir en los distintos países, etc; y así elegir lo que más se adecúe a aquello que estén buscando. Campamentos de verano, semestres, cursos escolares completos o incluso Formación Profesional en el extranjero son algunos de los programas que las familias podrán conocer en la Feria.



Siguiendo con la importancia del multilingüismo, esta edición también contará con Cambridge Assessment English, el departamento sin ánimo de lucro de la Universidad de Cambridge y principal organismo de evaluación del inglés del mundo, asesorando, sobre sus pruebas de nivel y las titulaciones dirigidas a los más pequeños. Por su parte, Geat Little People informará sobre su metodología de inglés para niños de 1 a 7 años de edad, basada en la interacción social y el juego para aprender de forma natural y divertida impartida por personal nativo.

Un año más, la Feria de los Colegios llega para ayudar a los padres y madres a elegir centro educativo para sus hijos. En su octavo año, la feria vuelve a celebrarse de manera presencial (el año pasado tuvo que ser digital por las condiciones sanitarias que se vivieron), manteniendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para ofrecer a las familias la mayor oferta educativa de las comunidades de Madrid y Valencia. El Wanda Metropolitano será el lugar elegido para la edición madrileña, que se celebra los días 19 y 20 de febrero. Actualmente se ultiman las confirmaciones de los centros, pero se prevé superar los números de 2020, con más de 120 colegios privados y concertados y toda la oferta pública de la comunidad, lo que conforman 1.300 centros educativos sobre los que informarse en un único espacio.

