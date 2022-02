Andrés Iniesta se une a ifeel para promover la salud mental en el mundo laboral El histórico centrocampista sufrió en 2009 una depresión, después de ganar la Champions League, La Liga y la Copa con el Barça, de la que siempre ha hablado abiertamente Redacción

miércoles, 2 de febrero de 2022, 10:34 h (CET) El futbolista Andrés Iniesta y la plataforma de apoyo psicológico para trabajadores ifeel se han unido para visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental dentro del mundo laboral. Esta colaboración con el ex del F.C. Barcelona y actual jugador del Vissel Kobe tiene por objetivo amplificar el mensaje de que todas las empresas deben cuidar de sus trabajadores como principal activo y la mejor manera es preocuparse por su bienestar poniendo foco en la salud mental, tan lastrada por la actual pandemia.

Andrés Iniesta siempre ha mostrado una especial sensibilidad hacia todas las cuestiones relacionadas con la salud mental. El jugador desarrolló, siendo muy joven, una gran capacidad de resiliencia que le ha permitido gestionar el éxito y los cambios que éste ha generado en su vida. A pesar de ello, el histórico centrocampista sufrió en 2009 una depresión, después de ganar la Champions League, La Liga y la Copa con el Barça, de la que siempre ha hablado abiertamente. “Sufrí un bajón muy grande en 2009 después del triplete con el Barça y la muerte de mi amigo Dani Jarque. Viví sin ganas y la ilusión desapareció de mi vida. En un momento así es cuando tienes que pedir ayuda profesional. Tu familia, tus amigos y tus compañeros de trabajo son los más cercanos a ti y los que pueden dar la voz de alarma cuando estás perdido”, comenta Iniesta.



Gracias al apoyo emocional recibido durante su trayectoria, Iniesta es muy consciente que todas las personas, sin excepción, pueden necesitar ayuda en algún momento. “Tener apoyo psicológico en tu empresa me parece fundamental porque es una de las primeras líneas de fuego; las compañías deben fomentar el cuidado de la salud mental de sus trabajadores. Representar a empresas como ifeel tiene una importancia especial para mí por mi experiencia personal y porque creo firmemente que estas herramientas pueden ser muy útiles para todos. Sabemos que la pandemia ha empeorado la salud mental de la gente en todo el mundo en muchos aspectos, y la ansiedad, el estrés, el ver que las cosas no salen como uno quiere… Son problemas muy comunes en los trabajadores. Hay que visibilizar el problema para que deje de ser un tema tabú y la gente pueda pedir ayuda y encontrarla en su propia empresa”, asegura Iniesta.

ifeel e Iniesta apuestan así por amplificar la necesidad de dotar a las empresas de herramientas útiles para resolver las cuestiones relativas al ámbito psicológico. Todo en un contexto laboral en el que se ha puesto de manifiesto cómo una gestión activa de la salud emocional y psicológica de los equipos humanos, a través de la mejora del bienestar personal, es clave para retener el talento, mejorar la productividad y afrontar de forma sana los retos.

A través de esta colaboración, ifeel e Iniesta arrancan un plan denominado “Táctica Iniesta” que abarca una serie de acciones con las que fomentar las buenas prácticas en el terreno del apoyo emocional y el desarrollo personal y profesional en el ámbito de las empresas. En concreto, la colaboración entre Andrés Iniesta y ifeel pasa por una serie de acciones comunicativas tanto online como offline, que tratarán de sensibilizar a las empresas sobre la importancia del bienestar mental de sus empleados a través de la experiencia del futbolista. Todo con el objetivo de normalizar, visibilizar y dejar de tratar como un tema tabú la ayuda psicológica para lograr el bienestar mental, desde esta primera línea de batalla que es la empresa. La “Táctica Iniesta” incide también en la necesidad de saber gestionar el éxito, controlar la ansiedad y estrés que pueden surgir en el ambiente laboral y canalizar los nuevos retos.

Amir Kaplan, CEO de ifeel, asegura que las empresas han comprobado cómo la pandemia ha generado más ansiedad, estrés y depresión, lo que ha desembocado en problemas de concentración, pérdida de memoria, fatiga y en una inevitable baja laboral. Hay una clara correlación entre el deterioro provocado por el miedo al contagio del Covid19, el aislamiento, la pérdida de la socialización, la parte negativa del teletrabajo, la disponibilidad permanente y la crisis económica, entre otras muchas causas y esta siniestralidad laboral. "En ifeel proporcionamos la terapia indicada para paliar estos problemas laborales y asesoramos a los managers de RRHH sobre cómo tienen que gestionar esta situación".

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

