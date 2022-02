Letras de Benidorm

Desde que se pusiera en marcha el Festival Internacional de Benidorm han sido muchas las letras de canciones sometidas a examen por un jurado. Tengo un amigo madrileño, poeta y músico que participó en el Festival como cantautor, consiguió ganar con “Como el viento” a la Mejor Letra de Canción en la edición de 1980. La letra es una metáfora amorosa de cómo el viento enamorado abraza a la chica amada, se enreda en su talle y cabellos: “como el viento, cariñoso y juguetón con la tarde llego, adornado de aromas, perfumándote al paso la piel y el cuerpo…” Pertenece al cantautor Alberto Ávila Morales y, si bien fue premiada, no fue la canción ganadora; el ganador fue Eleuterio Sánchez “El Lute”, quien se alzó con el primer premio y la sirenita de oro, y es que lo que no pase en festivales…

Parece que, si no hay polémica, se inventa, con tal de discutir sobre lo conveniente de una letra, una música, una coreografía, un cantante... Este año, cuando algunos celebraban que los dos certámenes más importantes de Europa se daban la mano con un certamen previo, que quizá daría continuidad a lo que se celebraba en los años 60 y posteriores, como la suspicacia es libre, los adeptos se dedican a analizar, sobre todo, los mensajes de los artistas, su lenguaje verbal, no verbal, origen de los cantantes, puesta en escena de los favoritos…; incluso se les ha acusado de tongo. En una semana se resuelve que sea Chanel quien gane, esa muchachita de origen cubano que baila como solo los cubanos saben bailar desde niños, incluso yo misma los he visto en sus escuelas de primaria, pero además ella canta con una mezcla de spanish-english una historia que se adivina sexista o más que eso: “Si tengo un problema, no es monetary / Yo vuelvo loquito a todos los daddies”. Además,se han contado las palabras en castellano y en inglés que tiene la canción. Según normas del Festival no puede haber más del 35% de palabras en un idioma extranjero, contabilizándose que los vocablos ingleses están al límite, 191 en castellano y 100 en inglés, con las repeticiones cada vez que la chica sube y baja con gran agilidad su culo plateado. Y hablando de letras extranjeras, la polémica continúa, ya que el trío de artistas gallegas Tanxugueiras no ganaron, se dice que igual fue por el idioma de su canción, aunque oficial, no aceptado totalmente. Los jurados populares resuelven que las chicas de “Ay, mamá” con Rigoberta habrían ganado perfectamente, pero quedaron segundas, aún con una letra genial y moderna. Es un himno feminista, femenino, homenajea a madres, mujeres con lactancia y a la maternidad. Lo hace gritando libertad, sacando pecho y recordando el famoso cuadro romántico de Delacroix del XIX. Es una letra atrevida, ¡pero hay tantas letras por escuchar y evaluar!, seguiremos escuchándolas en Benidorm, sin miedo a mensajes valientes, ritmos y coreografías. Como el viento.