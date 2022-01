'Madres paralelas', 'El buen patrón' y 'Venga Juan', grandes triunfadoras de los Premios Feroz 2022 Cecilia Bartolomé ha recibido el Feroz de Honor 2022 Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 31 de enero de 2022, 12:46 h (CET) La películas 'Madres paralelas' y 'El buen patrón', y la serie 'Venga Juan', con tres galardones cada una, han sido las grandes triunfadoras de los Premios Feroz de 2022, que en su novena edición se han celebrado en la ciudad de Zaragoza.

'Madres paralelas' se ha alzado con las estatuillas de mejor actriz de reparto de una película, con Aitana Sánchez-Gijón, mejor cartel, de Javier Jaén, y mejor música original (Alberto Iglesias). 'El buen patrón' ha sido la mejor película de comedia, ha conseguido el galardón de mejor actor protagonista de película, con Javier Bardem, y el mejor guion, de Fernando León de Aranoa. 'Venga Juan', creada por Diego San José, se ha alzado como la mejor serie de comedia; además, ha recogido dos premios más, el de mejor actor protagonista, con Javier Cámara, y mejor actriz de reparto, con María Pujalte.



Una edición más, las mascarillas y las distancias de seguridad han sido los complementos indiscutibles de los asistentes, aunque como novedad el público ha tenido la oportunidad de acercarse a saludar a las estrellas del cine y de las series a la alfombra roja, que se ha instalado en la plaza Miguel Merino, justo al lado de la Sala Multiusos. Desde primera hora de la tarde, fans de todas las edades no han querido perderse la cita.

Además, desde las 19.30 horas, el evento se pudo seguir en 'streaming' en el Canal de YouTube de los Premios, en el que David Martos ha entrevistado a los nominados y ha hecho un análisis cinéfilo de los candidatos.

Como tierra anfitriona, el cine zaragozano y aragonés se han visto representados con las directoras Pilar Palomero y Paula Ortiz, la actriz Luisa Gavasa, o el crítico de cine Luis Alegre, entre otros rostros.

El evento ha sido presentado por el director de cine Nacho Vigalondo y la cómica Paula Púa, quienes han utilizado su característico humor "ácido" para hacer una crítica de la situación que atraviesa el sector audiovisual español. Además, el papel de lucha por la igualdad de las mujeres en la sociedad y en la industria, y el cuidado de la salud mental han sido algunas de las reivindicaciones más repetidas sobre el escenario.

También han participado en la gala rostros populares como Inma Cuesta, Elena Irureta, Ane Gabarain, Javier Calvo y Javier Ambrossi. Por otro lado, del ámbito institucional, se ha contado con la presencia del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y el alcalde y la vicealcaldesa de Zaragoza, Jorge Azcón y Sara Fernández.

Por parte de la organización de los Feroz, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra, ha pedido la vuelta a la presencialidad en las entrevistas y las ruedas de prensa, y ha destacado la "calidad" de la ciudad de Zaragoza, que "tiene una cinefilia impresionante".

Además, en clave humorística, se ha hecho un "homenaje" a las personas "que han perdido el Ave", incluyendo a figuras que han vivido anécdotas destacadas y/o polémicas a lo largo del año, como Miguel Bosé o Úrsula Corbero.

Los premiados En el caso de los largometrajes, además de los ya mencionados, 'Maixabel', producido por Koldo Zuazua, Juan Moreno y Guillermo Sempere, ha recibido el Premio Feroz 2022 a mejor película dramática y el mejor actor de reparto (Urko Olazabal).

Con la mejor dirección ha sido reconocido Rodrigo Cortés, por 'El amor en su lugar (Love Gets a Room)'; y la mejor actriz protagonista ha sido Petra Martínez ('La vida era eso').

En el apartado de series, la mejor serie dramática ha sido 'Cardo', de Claudia Costafreda y Ana Rujas, esta última también ha recogido el premio a mejor actriz protagonista de una serie. El mejor actor de reparto de una serie ha sido Enric Auquer ('Vida perfecta').

Asimismo, el Premio Feroz Cinetools al mejor tráiler lo ha ganado Miguel Ángel Trudu, por 'La abuela'. En la sección de documentales y cine independiente, el Feroz Arrebato de Ficción, para 'Sedimentos', de Adrián Silvestre y el Premio Feroz Arrebato No Ficción, para 'Espíritu sagrado', dirigida por Chema García Ibarra.

Por último, Cecilia Bartolomé, que ha recibido el Feroz de Honor 2022, ha hecho que todo el público se levantara para ovacionarla por ser pionera en el sector, reivindicativa y defensora de la libertad y la igualdad de las mujeres con su cine. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 'Madres paralelas', 'El buen patrón' y 'Venga Juan', grandes triunfadoras de los Premios Feroz 2022 Cecilia Bartolomé ha recibido el Feroz de Honor 2022 Actividades de febrero 2022 en la Academia de Cine Se han programado las producciones nominadas a Mejor Película y los títulos que aspiran al Goya a Mejor Película Iberoamericana La alfombra roja y la gala de los Feroz 2022, este sábado en directo en YouTube El influencer Luc Loren participará en la ceremonia y compartirá contenido exclusivo desde el perfil de Instagram de los Premios Feroz Vuelve el Meeting de Cine El 28 de enero el Espacio Fundación Telefónica alberga de nuevo este evento donde se gesta el futuro del cine español "Los últimos tres días": El hundimiento de Slobodan Milošević La miniserie aborda las últimas horas en libertad del controvertido expresidente de Serbia y Yugoslavia