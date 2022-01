Un año después del golpe de estado en Myanmar, catorce millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente

Tras un año de disturbios sociopolíticos en Myanmar, se estima que al menos 14,4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. World Vision está gravemente preocupada por el impacto devastador en más de cinco millones de niños y niñas que han quedado traumatizados, heridos, desplazados o en riesgo de ser asesinados.

La ONG pide urgentemente el acceso de la ayuda humanitaria a las personas vulnerables durante este tiempo de conflicto que no muestra signos de disminuir, y que se ve exacerbado por la pandemia mundial de COVID-19. Las repercusiones actuales y posteriores, y los costes humanos y de desarrollo que conllevan para Myanmar son inmensos e inconmensurables.



Desde el 1 de febrero de 2020, casi 405.700 personas en Myanmar han sido desplazadas internamente como resultado del conflicto armado y la inestabilidad nacional. Comunidades enteras, incluidos niños y niñas, han huido o están siendo desplazados. El difícil acceso a la educación, que comenzó con la pandemia, ha empeorado desde entonces. 12 millones de niños y niñas están viviendo el peor de los escenarios al no tener acceso a la educación en las aulas y están perdiendo la esperanza de un cambio. Los niños también sufren traumas psicológicos y problemas de salud mental debido a las repercusiones socioeconómicas del conflicto y de la COVID-19 en sus familias y comunidades.

"Mi familia está luchando por salir adelante. No tenemos mucho que comer. A veces me siento deprimida y desanimada porque no he podido continuar mi educación durante los dos últimos años debido a los confinamientos por la COVID-19 y al conflicto actual. El sonido de los disparos me produce ansiedad. No me siento segura", explica Aye, una joven de 16 años.

World Vision hace un llamamiento para que se ponga fin a todas las detenciones arbitrarias y a los ataques contra los civiles, incluidos los niños y niñas y los trabajadores humanitarios que operan en Myanmar. Deben tomarse todas las medidas para prevenir las violaciones de los derechos de los niños y de los trabajadores humanitarios, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los Principios de París, de los que Myanmar es un Estado signatario.

El compromiso de World Vision con los niños y el pueblo de Myanmar, donde lleva casi 30 años operando, sigue siendo firme en estos tiempos difíciles. La ONG seguirá apoyando a los niños y niñas y a sus familias para garantizar que reciban el apoyo que necesitan.