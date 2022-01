El fuego Soneto Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 31 de enero de 2022, 08:50 h (CET) Eres venero de luz y energía

y un torrente de aliento virtuoso, que consigue un efecto prodigioso, de brillo y calor, para noche y día.

Eres fuerza, que al mundo da armonía, al tiempo que lo hace más hermoso; tu poder real, es tan vigoroso, que convierte la escoria en caloría.

Bendito, ¡fuego fiel!, el que no abrasa, y consuela al más necesitado, llenando de calor su humilde casa.

Hoy me rindo ante tu poderío, tu vigor y tus llamas confortantes: ¡¡el mejor paliativo contra el frío!! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.