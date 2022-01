1930 - 2022

En 1930, el filósofo conservador y republicano Ortega y Gasset escribía en El Sol un artículo en el que decía: Hoy no existe en la vida pública más poder espiritual que la Prensa… Han desaparecido los antiguos poderes espirituales: la Iglesia, porque ha abandonado el presente; el Estado, porque triunfante la democracia, no dirige ya a ésta, sino al revés, es gobernado por la opinión pública. Opinión pública que a través de la prensa trasladaba al resto de la población, su precariedad y necesidades. Prensa escrita por Periodistas con mayúsculas, periodistas con distintos enfoques, sin bulos, prensa que no llegaba a todas las capas de la sociedad por ser semi-analfabeta.

Tras la sublevación del ejército en 1936 y por donde pasaban, aparte de sus fechorías y asesinatos, abolió la educación libre, despidió cuando no fusiló a miles de maestros de escuela contratados por la República, relegando la enseñanza de nuevo a la Iglesia, superó a Fernando VII en fechorías contra el pueblo, Franco fue más sangriento.

Tras el fallecimiento del Dictador, el hijo de Ortega y Gasset, José Ortega Spottorno, funda El País en 1976, prensa distinta a la existente de la dictadura, fue un soplo de aire fresco para la opinión pública largamente abocada al ostracismo, surgieron otras más, pero poco tardó la Iglesia en apoderarse de parte de ellas, así como los herederos de la dictadura franquista o por aquel caciquismo de entonces, hoy la Banca, Ibex35, Compañías energéticas, Fondos buitres controlan la prensa escrita y Tv, con una pléyade de supuestos periodistas, mitineros de plató a su servicio, seres sin escrúpulos que se valen que ahora la población no lee prensa responsable, no por analfabeta sino que cansa menos las imágenes siendo más dependientes de la TV, todos esos medios, divulgan BULOS desde 2014 contra quien defiende los derechos del pueblo y contra cualquier partido a favor de los intereses de la población como son: la Sanidad, la Educación, SMI, Jubilación digna, Vivienda y Servicios energéticos controlados por el Estado, a favor la Ganadería junto al Agro contra los intermediarios y grandes distribuidores que pagan hasta 70 veces menos el producto que venden.

En el 2022 los BULOS son propagados por quienes están en contra de las mejoras de los trabajadores y sus intereses, plasmándose mucho más y de manera subliminal en elecciones, un ejemplo está ocurriendo en las de Castilla León (CL).

La manipulación de los medios en la TV y Prensa se ve claramente en la imagen, en las encuestas sobre inclinación de voto no aparece Unidas Podemos. Solo partidos generalistas, algunos localistas que realmente son terratenientes y grandes granjeros, aprovechando el desencanto de la población tras 35 años de gobierno del PP, pero son «listos» del PP o de la ultraderecha, que apoyarán al PP por sus intereses los €uros, no los de sus paisanos, las necesidades y Servicios Sociales descritos más arriba.