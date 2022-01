Nuria Fergó se une a Ana Belén para versionar 'La Media Vuelta' La malagueña da una nueva vida a la clásica ranchera de José Alfredo Jiménez. El single es el segundo adelanto de su nuevo disco, que verá la luz esta primavera Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 27 de enero de 2022, 09:52 h (CET) Nuria Fergó continúa desgranando los detalles de su nuevo disco. Hace unos meses nos sorprendía con una versión ranchera de 'Hijo de luna', y ahora se adentra un poco más en el sonido mexicano para reinterpretar una de las canciones más emblemáticas y de mayor éxito del género: 'La Media Vuelta'.

La malagueña ha elegido el gran clásico de José Alfredo Jiménez como segundo single de su álbum, y para la ocasión se ha querido acompañar nada más y nada menos que de la inimitable voz de Ana Belén, en una de las colaboraciones más especiales del disco.



"Cumplir dos sueños a la vez es algo que no sucede siempre... No solo tengo la posibilidad de cantar 'La Media Vuelta', sino que además se añade el hacerlo junto a una de las artistas más importantes, talentosas, y generosas que tiene este país", confiesa la Fergó.

Y es que 'La Media Vuelta' es una de sus canciones favoritas, un tema que la ha acompañado durante toda su vida de la mano de artistas como Los Panchos, María Dolores Pradera, Luis Miguel o Rocío Dúrcal, y que no podía faltar en su nuevo trabajo:



"Hay algo que me conecta cada vez que escucho esta canción; ese nudo en el estómago, esas palpitaciones en el corazón y esas ganas incontrolables de cantarla".



Un verdadero tesoro en la voz a dúo de Nuria Fergó y Ana Belén. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.