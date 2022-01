​El registro civil de la familia real En este caso, el documento aporta información de interés para el protocolo María del Carmen Portugal Bueno

miércoles, 26 de enero de 2022, 10:08 h (CET) El Registro Civil es el registro en donde se inscriben los hechos propios del estado civil de las personas. Entre esta información se encuentra el nacimiento, el matrimonio, la filiación o la defunción. Y estos datos se recogen en el documento conocido como libro de familia que se obtiene en el registro civil tras celebrarse un matrimonio o tras la inscripción del primer hijo recién nacido común.



En consecuencia, el matrimonio entre Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia y Letizia Ortiz Rocasolano generó su propio libro de familia. Y a este, tras la proclamación de uno de los consortes como rey de España, se le añadió el adjetivo de real y, desde entonces, cuenta con su propia normativa referente al registro civil.

Otra diferencia con el libro de familia del resto de la sociedad española es que, tal y como nos explica Antonio Pau, «el Registro de la Familia Real es, frente al Registro civil ordinario, de acceso restringido».

El Real Decreto 2917/1981 indica que en el registro civil de la familia real «se inscribirán los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre Registro Civil, que afecten al Rey de España, su Augusta Consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona».

En cuanto a su apertura, la disposición adicional primera del citado real decreto, señala que «el Ministro de Justicia procederá a abrir inmediatamente el libro del Registro Civil de la Familia Real, que encabezará con la inscripción de nacimiento de Su Majestad el Rey».

Además, se especifica que este registro se llevará en un libro especial confeccionado al efecto y con todas sus hojas en blanco en donde se practicarán los asientos sin distinción de secciones.

Es de destacar que el registro civil de la familia real aporta información de interés para el protocolo. Concretamente, nos indica cuáles son los miembros de la familia real. En el caso actual, la familia real está formada por Felipe VI, reina Letizia, princesa de Asturias, la infanta Sofía, el rey y la reina honoríficos, don Juan Carlos y doña Sofía.

