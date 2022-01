Matar a un barrio es asesinar una ciudad y una región Los errores son siempre perdonables, si se tiene el valor de admitirlos, y por eso siempre animo a recapacitar y rectificar José Luis Ortiz

martes, 25 de enero de 2022, 08:40 h (CET) Llevan años ignorando al barrio zaragozano de Las Fuentes, con una población de 42.613 personas. Un barrio envejecido y que lleva años degradándose. Un claro exponente de la diversidad y una ubicación excepcional a 10 minutos del centro de la ciudad y en donde siempre ha existido un comercio comprometido y disponible para cubrir las necesidades.

Ahora con este abandono, máxime cuando el año pasado las partidas para destinarlo a su cuidado fueron insignificantes el Consistorio en el Presupuesto le ha otorgado “CERO EUROS”, que dirige D. Jorge Azcón, del PP y estoy plenamente consciente que no se ha percatado de lo que puede conllevar como efectos colaterales y directos.

Si bien lo justo hubiera sido restituir lo que en el presupuesto anterior se había dispuesto y que no se gastó, por decisión del Ayuntamiento y partiendo de ahí se puede seguir dialogando. ¿Por qué es tan importante no ignorar un barrio como el de las Fuentes? El claro ejemplo lo tenemos en el exponente del barrio del Raval de Barcelona y el problema que ocasiona.

Gracias a la intervención de Asociaciones como CIVITAS, FACU, parroquias, colegios y la solidaridad de sus vecinos, que sacan fuerzas de donde no las tienen, que se han comprometido y volcado totalmente con el mismo hace que de alguna forma ese inexorable proceso, se ha podido momentáneamente frenar y de futuro incierto.

Si tanto comercialmente, comercio local, y socialmente sigue cayendo puede ocasionar las siguientes consecuencias:

1- El barrio más empobrecido de toda Zaragoza, y parte de España, entre los 20 barrios con menor renta de España con 9.449 de renta anual, por debajo de la renta del barrio del Raval de Barcelona. Colindante con un barrio que desde hace tiempo ha sido socialmente especialmente conflictivo como es el Casco Histórico, con una población de 46.930 personas y que no se pudiera reconducir la situación y junto el barrio de Delicias otro de los barrios especialmente degradados, y con 103.592 personas sería un foco de conflictividad social y económica con la subsiguiente pobreza. Un hecho de extrema importancia que afectaría directamente a 152.270personas e indirectamente con secuelas de difícil reparación a 255.862 personas.

2- Si tenemos en cuenta que Zaragoza acoge al 54 % de la población total de todo Aragón y que ello afectaría directamente al 27,04 % de la población total, y a un 35,79, si sumamos los daños colaterales en los diferentes barrios, de la misma puede dar referencia a la gravedad del tema aquí expuesto y tratado.

3- Máxima gravedad, especialmente en una Comunidad como es Aragón que está acogiendo nuevas empresas y Grupos Internacionales como Amazon, Defeder, LiuGong , el Grupo Barcelo y tantos otros con cifras de empleo que superan el resto de Comunidades Autónomas de España, con diferencia. Un trabajo excepcional del Gobierno de la misma. Una Comunidad que en silencio ha destacado por su acuerdo y diálogo político y por su gran labor esto puede hacer que esa línea se rompa por esta medida del Consistorio de la ciudad, que además no es cuantiosa en cantidades de dinero, aunque si en las consecuencias que puede generar y traer en un futuro cercano.

Siempre se ha dicho que es recomendable aprender en males ajenos y no repetir las mismas acciones. Si el obviar el problema del barrio del Raval en Barcelona ha generado consecuencias, sociales y económicas que han llegado a afectar seriamente a toda Cataluña ¿Se quiere que pase lo mismo en Aragón? Marginar un barrio es asesinarlo y con ello matar una la Ciudad Inmortal de Zaragoza y terminar con una región como es Aragón.

Recuerdo que los errores son siempre perdonables, si se tiene el valor de admitirlos y por eso siempre animo a recapacitar y rectificar. Los errores siempre valen para mostrar lo que se necesita mejorar ¿sino cómo se sabría que tenemos que trabajar D. Jorge Azcón? Y rectificar siempre es reconocido de sabios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Juan Lobato, recambio PSOE Promoción controlada del joven que despuntó en la alcaldía de un pueblo serrano ​Irrisorio postureo del presidente Sánchez El ninguneo que de él han hecho los líderes políticos es la prueba de que, mientras siga acompañado por los comunistas de Unidas Podemos, pintará menos en el panorama internacional que la Tomasa en los títeres Tiempo de Maricastaña, o la próxima carta que recibirá don Camilo Vivimos en el país de cobardes y desinteresados del que tú me hablabas cuando yo no te hacía caso Filosofía de Zubiri Los más de veinte tratados que escribió forman parte de lo mejor que se ha escrito en la filosofía en español durante el siglo XX ​¿Estamos siendo manipulados a través de los medios de comunicación? No hay duda de que determinadas personas con poder deciden lo que deben ofrecernos las cadenas de televisión