Implantación de un sistema informático de la mano de DUIR Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de enero de 2022, 17:52 h (CET)

El software de gestión empresarial, hoy en día, es un elemento fundamental para las empresas de cualquier sector. Permite al instante responder las consultas de los usuarios, localizar en qué punto de la cadena están los pedidos de ventas, cuándo llegarán los suministros, etc.

Además, permite automatizar la mayoría de los trabajos diarios, tanto operativos como productivos, y centraliza la información de la empresa, compartiendo cada dato con el resto de los departamentos. En síntesis, contar con un buen programa de gestión o ERP facilita el trabajo en todas las áreas.

Partiendo de ese objetivo, la marca DUIR ha desarrollado una familia modular de programas de gestión empresarial que están pensados para facilitar las tareas de los usuarios. Los programas DUIR están diseñados por la empresa Asistencia Integral CRUM, dedicada al desarrollo de softwarey los servicios de gestión de la información desde 1979. La atención que brindan es integral.Sus servicios incluyen programas propios, personalizaciones, formación, diseño de circuitos especializados, conectividad con ofimática, definición de flujos de información, instalación y venta de equipos informáticos, redes de comunicación de datos, asesoría y auditoría informática, control de seguridad de la información, etc.

Características y ventajas del programa DUIR Uno de los rasgos distintivos del programa de gestión DUIR es su simplicidad de manejo. Las interfaces con las que interactúan los usuarios están elaboradas a medida de las necesidades de cada puesto de trabajo. En la pantalla se evita la información innecesaria y las opciones que no se usan, se trata de una aplicación sencilla y práctica al 100 %.

Si bien el uso de DUIR es sencillo, la potencia necesaria para realizar un trabajo de gestión exigente y completo subyace bajo esa apariencia. Asimismo, la imagen y las características de manejo son agradables, prácticas y humanas. Estas funciones permiten que el usuario se sienta cómodo y que las sesiones de trabajo sean rápidas y eficaces.

Los programas DUIR resultan ideales para cualquier sector y para todos los departamentos de la empresa, independientemente de su tamaño. Según comentan los especialistas, la dificultad de la implantación no depende del volumen de facturación o de la cantidad de empleados que tenga la empresa, más bien es la necesidad de información y su distribución el índice que marca la complejidad de una instalación.

Aumentar la eficacia interna de las empresas Los fabricantes de los programas DUIR tienen como propósito optimizar el rendimiento y aumentar los beneficios de la empresa. Esto es posible a través de la transformación digital y la optimización de todos los procesos de gestión de la información — desde el circuito administrativo a los muy específicos procesos de producción, control de tareas por puesto de trabajo y usuario, control de almacenes, etc.

Con más de 40 años de experiencia, la firma especialista en desarrollo de software Asistencia Integral CRUM es una empresa cuyo pilar básico es la atención al cliente siendo su socio tecnológico con un apoyo constante.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.