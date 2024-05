Una familia de Lanzarote logra cancelar 141.200 euros de deuda con la Ley de Segunda Oportunidad

Una familia de Lanzarote logra liberarse de una deuda de 141.200 euros y supera una situación económica. Originalmente, el matrimonio, residente en el municipio de San Bartolomé, disfrutaba de una situación económica cómoda, respaldada por los ingresos estables del padre, quien ejerce como médico. Sin embargo, una serie de gastos imprevistos sumergieron a la familia en dificultades financieras, comprometiendo su estabilidad económica y llevándolos a endeudarse.

Ante esta situación, recurrieron a la Ley de Segunda Oportunidad, asesorados por el equipo especializado de Canarias Sin Deuda, para recuperar su solvencia económica.

La situación se remonta a 2020, en plena pandemia, cuando esta familia sufre una retención en la nómina por parte de la Agencia Tributaria Estatal. En ese mismo período, tuvieron que hacer frente a una serie de gastos extraordinarios como la reparación de su vivienda. Ante estas circunstancias, animados por entidades bancarias, optaron por contratar distintos productos financieros para no incurrir en impagos.

El padre de familia explica cómo empezó lo que él denomina, ‘una estructura de naipes’: “Teníamos una situación límite, desde hace cinco años, provocada por varias situaciones económicas adversas. Teníamos que pagar más dinero del que nos entraba. Hasta el punto de que teníamos que sacar dinero con varias tarjetas de crédito para poder satisfacer los mismos préstamos. Tenía tres trabajos para poder llegar a fin de mes, pero la situación se fue complicando hasta que llegamos a una situación límite económica. Fue cuando recurrimos a la Ley de Segunda Oportunidad”.

Esta familia no solo consiguió cancelar la deuda que tenían, sino que también salvaron la vivienda hipotecada, sus inmuebles y lograron mantener sus vehículos.

Según la asesora legal de Canarias Sin Deuda , Lidia Rodríguez, “Ha sido un caso complejo, pero con un resultado extraordinario que pone de relieve que el hecho de recibir un buen salario no necesariamente determina la situación financiera de alguien, ya que un alto nivel de gastos, por encima de los ingresos, es la causa del alto endeudamiento. Nuestros clientes, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, además de librarse de la deuda acumulada, han logrado salvar la vivienda hipotecada y otras propiedades, además de sus vehículos y el plan de pensiones”.

Sobre Canarias Sin Deuda Canarias Sin Deuda es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los residentes de las Islas Canarias en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación, Canarias Sin Deuda ha conseguido la cancelación de casi veinte millones de euros de deuda en el archipiélago, consolidándose como una empresa líder en la ley de segunda oportunidad en las islas. Posee capital 100 % canario, cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote). Pudiendo dar, además, cobertura telemática a cualquiera de las otras islas, gracias a que el procedimiento permite los trámites de esta manera.

Contacto Canarias Sin Deuda:

info@canariasindeuda.com

Gran Canaria:

Calle Perojo, 19, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.

Tenerife:

Calle Villalba Hervás nº 11 – 38002 – Santa Cruz de Tenerife.

Lanzarote:

Calle Almirante Boado Endeiza, nº6, 35500, Arrecife.