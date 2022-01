“El mañana nos pertenece”, de Jaime Pérez de Sevilla y Bautista ¿Es posible que el Ku Klux Klan siga existiendo y haya vuelto a actuar en pleno siglo XXI? Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de enero de 2022, 11:16 h (CET) "El mañana nos pertenece" (Click Ediciones) es un interesante thriller, ópera prima de Jaime Pérez de Sevilla y Bautista, abogado madrileño especializado en el procedimiento penal y de familia.

El libro

Gronk Norton es un ex presidiario que se gana la vida en la construcción. Su hermano Tom está felizmente casado con Donna, son padres del pequeño Paul a quien educan dentro de sus ideales, siguiendo los pasos de los Norton. Ambos hermanos están marcados por un turbio pasado, vinculado a una violenta facción del Ku Klux Klan, llamada el Ejército de las Catorce Palabras.

Cuando aparece violada y asesinada una joven afroamericana, el detective Joseph Hopper, se encarga del caso, tratando de salvar su deteriorada y alcoholizada carrera, con la carga de un nuevo compañero, Samuel Riss, joven con tanto talento como ambición. La investigación de ambos detectives y la vida de los hermanos Norton corren paralelamente, aproximándose cada vez más la una a la otra.

¿Es posible que el Ku Klux Klan siga existiendo y haya vuelto a actuar en pleno siglo XXI?



Mientras trata de resolverse esta cuestión, una guerra estalla en la ciudad y el odio y la ira irracional se cobran más víctimas. Los errores del pasado y la crueldad del ser humano, irán contaminando todo lo que rodea a los personajes, hasta que se produzca una explosión inevitable que sólo valdrá para demostrar que el odio y la violencia corrompen al hombre, convirtiéndolo en una víctima de sus propios actos.

Jaime Pérez de Sevilla y Bautista nació en Madrid, donde se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de la capital en el año 2006. Diplomado en Estudios Avanzados del Departamento de Derecho Penal de la misma universidad en el año 2009, con el trabajo de investigación El Derecho Penal frente al terrorismo islámico como amenaza internacional. Colaborador en Ciencia Policial, Revista Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, con la publicación «Medidas de seguridad a inimputables y semiimputables» (julio-agosto 2008). Abogado ejerciente en Madrid desde el año 2006, especializado en el procedimiento penal y de familia. Locutor de documentales y realities desde el año 2015, actor de doblaje desde el año 2017 y narrador de audiolibros desde el año 2019.

