Salvatore Adamo conmemora seis décadas de éxito en la música Madrid recibe al embajador universal del romanticismo, uno de los artistas más esperados en los escenarios. El 28 de febrero en el Teatro Coliseum de la capital Redacción

viernes, 21 de enero de 2022, 10:36 h (CET) Salvatore Adamo, una leyenda viva de la música, regresó a los escenarios el pasado mes de septiembre en París después de recuperarse de una reciente operación que le obligó a descansar su voz durante 3 meses. Una vez más no fallará a su cita con su público en España. El cantante italiano nacido en Comiso es uno de los clásicos de la temporada de conciertos en Madrid convirtiendo cada sala que visita en un templo en el que de manera invariable recibe las muestras de afecto de su público, rendido a las elegantes maneras de un cantante para el que no parece que pase el tiempo.

Su repertorio de baladas románticas se une en esta ocasión a temas extrovertidos, que recuerdan que la edad no tiene por qué diluir el espíritu juvenil de la era de los guateques, el sentido del humor y unas dotes de 'entertainer' que convierten sus espectáculos en mucho más que una sucesión de canciones clásicas.

