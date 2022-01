El Comité Paralímpico urge a modificar la Constitución: “Los deportistas con discapacidad son todo menos disminuidos” Declaraciones realizadas durante la ceremonia de entrega del premio Cermi.es 2021 al Comité Paralímpico Español (CPE) Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 19 de enero de 2022, 12:43 h (CET) El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, ha urgido a las formaciones políticas a que lleguen a un acuerdo en las Cortes para reformar el artículo 49 de la Constitución en el que se denomina “disminuidos” a las personas con discapacidad. Durante la ceremonia de entrega del premio cermi.es 2021 al CPE, Carballeda se preguntó si alguien puede considerar que los medallistas paralímpicos de Tokio 2020 son disminuidos. “Son todo menos disminuidos”, afirmó.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha entregado este martes la placa conmemorativa del citado premio en la categoría Acción Deportiva Inclusiva al Comité Paralímpico Español (CPE), por promover la imagen social de los deportistas de alta competición.



El presidente del Comité Paralímpico aprovechó la entrega de este premio para reivindicar la deseada reforma de la Constitución en su artículo 49 y también para hacer llegar al Gobierno algunas de las demandas del movimiento paralímpico español: que se consiga la equiparación de las cuantías económicas por lograr medallas en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos -algo a lo que el CSD se ha comprometido a alcanzar en París 2024- y la necesidad de que el CPE cuente con una nueva sede acorde a su realidad y actividades, que potencie la mejor gestión de esta entidad.

El galardón otorgado por el CERMI, que tiene como objetivo reconocer públicamente el trabajo de personas, empresas, administraciones y organizaciones para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, se ha concedido al CPE “por representar, encauzar y promover uno de los mejores y más atractivos rostros de la discapacidad, el que conforman los deportistas de alta competición, que suponen el mayor factor de aprecio público e imagen social positiva para todas las personas con discapacidad.” Por su parte, el jurado también ha reconocido al Comité, que en 2021 ha celebrado el 25º aniversario de su creación, la excelente labor de la Selección Paralímpica Española en los Juegos de Tokio 2020.

La ceremonia de entrega de estos galardones, que ha tenido lugar en la Sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE, ha sido conducida por el director de Comunicación del CPE, Luis Leardy y en ella ha participado también el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, quien ha declarado que “el ejemplo del deporte es esencial para avanzar en el combate mental contra las personas con discapacidad”.

Durante su discurso, Carballeda ha hecho referencia a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 como “trampolín que ayudó a generar iniciativas para que las personas con discapacidad fuesen reconocidos como ciudadanos en igualdad de condiciones” y ha añadido “fue un evento que consolidó esta idea que ahora vemos con total normalidad. Fue una oportunidad para derribar barreras, sobre todo barreras mentales”.

Al concluir la ceremonia, la delegación del CERMI se ha fotografiado con los miembros del Comité Paralímpico Español para dejar constancia gráfica de la entrega del premio.

¿Cuántos impuestos pagan los futbolistas en España? Dependiendo de las CCAA en las que residan, el ahorro en materia de impuestos puede ser importante con diferencias considerables entre Madrid y Barcelona

