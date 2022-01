​La gatita de Andorra Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 14 de enero de 2022, 13:15 h (CET) Creí que iba a irme contenta

cuando la he visto a ella, linda gata de la calle, quien pudiera tenerla.

Estaba lejos de la casa y tan lejos no me han dejado aquellos compañeros de viaje que no pensaban demasiado.

Ahora yo pienso en ella, ahora me siento mal, ¿sobrevivirá al invierno o simplemente morirá?

Pido a la virgen de Lourdes que ayude a mi Lourditas, es una gata especial, una gatita divina que no merece más castigo que un buen dueño que la quiera y la saque de la calle.

