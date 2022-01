​Los nacidos en los 50 Nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida José Enrique Centén

viernes, 14 de enero de 2022, 13:10 h (CET) Crecimos y nos educamos en los 60. Ligamos en los 70. Descubrimos el mundo en los 80. Nos aventuramos en los 90. Nos estabilizamos en los 2000. Nos hicimos más sabios en los 2010. Y entramos de pie en los 2020.

- El resultado es que hemos vivido en... OCHO décadas diferentes, DOS siglos diferentes, DOS milenios diferentes...

Hemos experimentado desde el teléfono hasta la video-llamada y el Youtube, desde los discos de vinilo hasta las descargas digitales. De las cartas escritas a mano o a máquina al correo electrónico y el WhatsApp. Vimos la carta de ajuste de TV en blanco y negro, y luego a colores. Conocimos los primeros ordenadores y sus discos de memoria básicos y ahora dominamos las gigas. Empezamos con pantalones campana, pasamos a través de los pantalones pitillo y nos quedamos en medio. Esquivamos la influenza y afrontamos el covid-19. Anduvimos en patines o bicicletas y viajamos en tren de vapor, y ahora cogemos el avión y algunos esperan el SpaceX de Elon Musk para ir a Marte como turistas.

- Pero pasamos por mucho más, soportamos la Dictadura, pero se luchó por las mejoras laborales y sociales. Tras la muerte del dictador creímos en una Democracia, pero resultó estar vigilada por las espadas y los púlpitos y aquí seguimos, ahora peleando por una jubilación digna y mejoras sociales derogadas, pero… ¡Qué gran vida ha sido!

Literalmente, nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida, una generación literalmente que ha dado un nuevo paradigma a la palabra «CAMBIO».

- Generación muy especial, es ÚNICA, ninguna hubo como la nuestra.

Continuemos viviendo nuestras vidas al máximo. ¡Sigamos dando ejemplo! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Los nacidos en los 50 Nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida Las macrofechorías de un macrogobierno ¿Dónde está la justa distribución de todos los recursos para que todos los españoles seamos iguales? Si al menos la buscáramos... La excelencia no está completa en la complejidad de ninguna persona determinada Illa fue ministro de Sanidad, ya no Estos días, hay políticos catalanes que están y hablan en Madrid ​Palabrería de la ministra comunista de Trabajo Hablar de empleo juvenil en España es hablar de desastre económico. Este Gobierno no se ha molestado en regular el empleo para los jóvenes