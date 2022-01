"Confesiones al alba", de Ramira Herrera Reseña literaria José Luis Ortiz

viernes, 14 de enero de 2022, 08:44 h (CET) Básicamente, un poema no es algo que se ve, sino una luz que permite ver. Y lo que vemos es vida. Y esto es exactamente lo que expresa Ramira Herrera en su poemario “Confesiones al alba”.

Quizás la mejor manera de comenzar sea con las palabras de la propia autora y que puede ser un resumen de esta maravillosa obra:

“Y sigo buscando respuestas, dónde está el sonido de las zampoñas los tambores que son el corazón mismo que late y da vida en cada relámpago.”

Se titula “Confesiones al alba “, un acertado título con el que se quiere demostrar dos cosas: primero, nunca es demasiado tarde para emprender un proyecto de vida o de cualquier tipo; Y la segunda es que todos pasamos por situaciones emocionales, aunque en diferentes contextos hay un poco de similitud, o mucha por lo que al compartir sus experiencias y sentimientos, espera que los demás se sientan definidos y se sientan agradecidos por la vida.



De hecho este libro me ha valido para crear una novela, gracias a uno de sus poemas. Una novela que habla de la superación de una mujer que ha sufrido la pandemia invisible pero no menos letal del machismo y el maltrato. Gracias a la gran escritora de ser una musa de la inspiración de un humilde escritor.

En ese sentido, Ramina explica que todo comenzó en un momento en que estaba consternada por todas las experiencias que tuvo que pasar por lo que esta pandemia ha aportado al mundo. Así que, buscando la manera de vaciar todos sus pensamientos y emociones, decidió escribir todos sus sentimientos que brotaban de su interior como un manantial de gran caudal y constante.

Los lectores encontrarán allí pasiones puras y directas ante diferentes situaciones y personas y vivencias porque su inspiración son sus hijos, el amor, la vida, la pérdida y el agradecimiento por estar vivo o viva.El lector podrá disfrutar de un contenido 100% autentico y original, con el que sonreirán, llorarán, amarán, y sin dudas se sentirán identificados con las emociones, que más que expresarse se viven.



En tal sentido, solo queda comprarlo y regocijarse con la belleza de los sentimientos expresados en palabras de una manera que hará eco en tu memoria y marcaran la vida de tantos lectores entre los que me incluyo yo. Gracias Ramina por tan magnífica obra.

Para terminar quizás como el comienzo que mejor que emplear las propias palabras de la escritora:

“No quiero zapatos quiero que mi epidermis se conecte con mi madre tierra y el centro de mi cabeza sea el nexo que conecte el hilo de plata con la blanca diosa de cálido rostro y dulce mirada".

Este libro ya está disponible a nivel mundial en Amazon y es tu oportunidad de disfrutar de emociones y sentimientos en estado puro. Mis felicitaciones a su gran autora. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "Confesiones al alba", de Ramira Herrera Reseña literaria La escasez Microcuento ​Interesante lanzamiento del ensayo “Ángel Antonio Herrera y la alucinada sínquisis”, de Diego Vadillo López Sienta las bases del estudio de la obra del que es uno de nuestros grandes poetas y columnistas contemporáneos ​Lucía, Reina de los infiernos Relato corto ​Rubén Darío, el Señor de los Tiempos Es recordado en toda Nicaragua; muchas calles, parques, colegios, edificios, museos y monumentos llevan su nombre