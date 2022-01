En España se colocan casi un millón y medio de implantes al año Comunicae

jueves, 13 de enero de 2022, 13:58 h (CET) Clínica Dental Los Boliches se hace eco de la información aportada por Onda Cero sobre el número de implantes que se colocan en España cada año Clínica Dental Los Boliches, una clínica dental en Fuengirola cuenta con expertos en implantes dentales en Fuengirola, se hace eco de la información dada a través de Onda Cero sobre el número de implantes que se realizan cada año en España, llegando casi al millón y medio.

De los 32 dientes totales, la media de los adultos jóvenes cuentan con 26 dientes y esta cifra baja en las personas de mayor edad, teniendo sólo 17. Por ello, cada año se reemplazan con implantes, llegando estos a ser entre 1,2 y 1,4 millones.

En total, 25 millones de personas pierden cada año más de un diente. El objetivo principal de estas piezas es que la persona recupere la movilidad total de la cavidad bucodental y no note ningún cambio en su boca, pudiendo comer cualquier alimento.

Igualmente, existen muchos tipos de implantes y todos requieren unos tipos de cuidados especiales y diferentes entre sí. Estos implantes están compuestos, en su mayoría, de titanio o zirconio y se introducen en el tejido óseo en simulación de la raíz del diente.

Los implantes unitarios solo sustituyen a un solo diente y mantiene el hueso sano. Cuando falta más de un diente, es necesario implantar un puente implantosoportado. Este se apoyará en implantes para evitar dañar los dientes sanos.

La dentadura está dividida en una serie de arcadas y, es por ello, que si hay que sustituir una de estas, el implante más apropiado es la arcada completa. Esta también puede quedar sujeta mediante implantes y, así, al igual que en las ocasiones anteriores, no dañar ningún diente sano, que es la máxima prioridad para el dentista.

Después de la colocación, se habilita una prótesis temporal hasta que el implante y el hueso se unen de forma sólida, es decir un periodo de entre tres y seis meses, aunque será el dentista quien lo decida después de un estudio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.